Cuando pensamos en la historia de la independencia de Argentina, lo primero que nos viene a la cabeza son los héroes locales: San Martín, Belgrano o Moreno, todos los que lucharon por liberarnos del dominio español. Sin embargo, hay un detalle histórico que muchas veces pasa desapercibido y que tiene un gran valor.
El primer país en reconocer la independencia de Argentina
El primer reconocimiento formal de la independencia de Argentina llegó desde el extranjero, un hecho histórico que suele pasar desapercibido frente a los héroes locales