Liberó 100 aves para homenajear a Shakespeare y hoy son una plaga de 200 millones en Estados Unidos

En apenas cinco décadas estos pájaros ya habían alcanzado la costa oeste y, en la actualidad, habitan los 50 estados del país, desplazando a numerosas especies nativas y alterando los ecosistemas. Además del impacto ambiental, los estorninos representan un serio problema para la aviación.

¿Cómo controla Estados Unidos esta plaga de estorninos?

Sus enormes bandadas, conocidas como murmuraciones, pueden reunir miles de aves volando de forma compacta y sincronizada. Cuando un avión atraviesa una de estas formaciones, el riesgo de que los motores absorban aves aumenta considerablemente, provocando accidentes que, en algunos casos, han tenido consecuencias fatales.

La agricultura y la ganadería tampoco escaparon a sus efectos. Estos pájaros invaden establos para alimentarse del pienso destinado a vacas y cerdos, generando pérdidas económicas para los productores. Además, al concentrarse en grandes cantidades sobre comederos y fuentes de agua, sus excrementos facilitan la propagación de bacterias como Salmonella y Escherichia coli (E. coli), así como distintos parásitos que pueden afectar la salud del ganado.

En 2026, Estados Unidos trata a este pájaro como una plaga destructiva y una amenaza para la salud (porque transmite enfermedades a las granjas). Al ser un animal invasor que trajeron de Europa, no tiene protección legal, así que el gobierno y los granjeros lo combaten con tres métodos principales: