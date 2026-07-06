El emotivo posteo de Álex Arce luego de su participación con Paraguay en el Mundial 2026: "Hay momentos que quedan para siempre"

"Hay momentos que quedan para siempre, y este es uno de ellos", comenzó diciendo el goleador de la Lepra. "Sentir el orgullo de representar a mi país es algo difícil de explicar con palabras. Este logro también es el reflejo del esfuerzo, el compromiso y la entrega de cada uno de mis compañeros, que nunca dejaron de creer ni de luchar", escribió el oriundo de Carapeguá.

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"Gracias a todos los que nos acompañaron en este camino. Seguiremos trabajando con la misma pasión y humildad para seguir dejando a nuestro país en lo más alto", cerró Arce luego de arribar a su país con la delegación albirroja tras la eliminación en la cita ecuménica.

Álex Arce disputó 55 minutos con la camiseta de Paraguay en la Copa del Mundo 2026. Sumó minutos en cancha en los compromisos ante Estados Unidos y ante Australia. Además participó en las Eliminatorias Sudamericanas, amistosos internacionales y la Copa América 2024, y ha sido parte del proceso contemporáneo del plantel albirrojo.

Cuándo vuelve Álex Arce a sumarse a la Lepra

Arce se reincorporará a los entrenamientos con Independiente Rivadavia en el transcurso de esta semana. Es poco probable que sume minutos en los 16avos de final de Copa Argentina ante Tigre pero sí estaría presente en la final de la Supercopa Argentina ante Estudiantes de La Plata.

En Paraguay, los futbolistas de la Selección fueron recibidos como héroes

La Albirroja regresó a su país después de volver a una Copa del Mundo tras 16 años. El plantel dirigido por Gustavo Alfaro arribó al país minutos antes de las 6 de la mañana y fue recibido con aplausos, banderas y cánticos por una multitud de simpatizantes que se acercaron desde muy temprano para acompañar a los jugadores.

El plantel y el cuerpo técnico se reencontraron con los hinchas y fueron recibidos con una fuerte ovación. En el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, la delegación también fue recibida por el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien agradeció a la comitiva por la actuación en la Copa del Mundo 2026.

Gustavo Alfaro brindó unas palabras ante los miles de hinchas y pidió que los hinchas "defiendan la llama" que los jugadores encendieron en cancha.