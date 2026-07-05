Los Tordos venció a Murialdo, ganó el Torneo Apertura y es otra vez campeón del hockey sobre césped local

En el estadio de Godoy Cruz, ante un muy buen marco de público, las azulgranas lograron su tercer título consecutivo a nivel local (el quinto si se tiene en cuenta la Copa de Honor) gracias a los goles marcados por Malena Sabez, Luciana Peralta y Amparo González Casale.

Los Tordos fue el mejor del Torneo Apertura y acumula 5 vueltas olímpicas consecutivas. Gentileza Minuto Hockey

Las dirigidas por Franco Médici coronaron así una muy buena campaña en la que clasificaron primeras con 12 victorias, 2 empates, 2 puntos bonus, una sola derrota y un total de 47 goles a favor y 15 en contra.