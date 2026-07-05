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Los Tordos venció a Murialdo, ganó el Torneo Apertura y es otra vez campeón del hockey sobre césped local

Los Tordos le ganó de manera contundente a Murialdo y se coronó campeón del Torneo Apertura 2026 de hockey sobre césped femenino.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Los Tordos es otra vez campeón.

Los Tordos es otra vez campeón.

Gentileza Minuto Hockey

Los Tordos le ganó de manera contundente a Murialdo por 3 a 0 y se coronó campeón del Torneo Apertura 2026 de hockey sobre césped femenino.

En el estadio de Godoy Cruz, ante un muy buen marco de público, las azulgranas lograron su tercer título consecutivo a nivel local (el quinto si se tiene en cuenta la Copa de Honor) gracias a los goles marcados por Malena Sabez, Luciana Peralta y Amparo González Casale.

Los Tordos fue el mejor del Torneo Apertura y acumula 5 vueltas olímpicas consecutivas.

Los Tordos fue el mejor del Torneo Apertura y acumula 5 vueltas olímpicas consecutivas.

Las dirigidas por Franco Médici coronaron así una muy buena campaña en la que clasificaron primeras con 12 victorias, 2 empates, 2 puntos bonus, una sola derrota y un total de 47 goles a favor y 15 en contra.

Luego, en cuartos de final vencieron a Marista 1 a 0, en semifinales a Maristas de San Rafael por 4 a 0 y en la final de este domingo.

Los 22 títulos oficiales de Los Tordos en el hockey sobre césped femenino

  • Torneo Oficial: 1971, 1986 y 1987.
  • Torneo Apertura: 2008, 2009, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 2025 y 2026.
  • Torneo Clausura: 2010, 2011, 2012 y 2025.
  • Mendocino: 2022.
  • Copa de Honor: 2015, 2018, 2024, 2025 y 2026.

Los campeones de la última década en el hockey sobre césped femenino de Mendoza

  • 2016 Apertura LOS TORDOS. Clausura: MARISTA. Copa de Honor: LOS TORDOS
  • 2017 Apertura: MURIALDO. Clausura: MURIALDO. Copa de Honor: MURIALDO
  • 2018 Apertura: LOS TORDOS. Clausura: U.N.SAN JUAN. Copa de Honor: LOS TORDOS RC
  • 2019 Apertura: MURIALDO. Clausura: MURIALDO. Copa de Honor: TEQÜE
  • 2020: MURIALDO (se jugó un solo torneo por la pandemia).
  • 2021: Mendocino: MURIALDO. Apertura: LICEO. Clausura: MURIALDO. Copa de Honor: MARISTA
  • 2022: Mendocino: LOS TORDOS. Apertura: MURIALDO. Clausura: LICEO.
  • 2023: Copa de Honor: MURIALDO. Apertura: MURIALDO. Clausura; MURIALDO
  • 2024: Copa de Honor: LOS TORDOS. Apertura: BANCO MENDOZA. Clausura: MARISTA
  • 2025: Copa de Honor: LOS TORDOS. Apertura: LOS TORDOS. Clausura: LOS TORDOS
  • 2026: Copa de Honor: LOS TORDOS. Apertura: LOS TORDOS

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