Los Tordos venció a Murialdo, ganó el Torneo Apertura y es otra vez campeón del hockey sobre césped local

Los Tordos le ganó de manera contundente a Murialdo por 3 a 0 y se coronó campeón del Torneo Apertura 2026 de hockey sobre césped femenino.
Los Tordos le ganó de manera contundente a Murialdo y se coronó campeón del Torneo Apertura 2026 de hockey sobre césped femenino.
Los Tordos le ganó de manera contundente a Murialdo por 3 a 0 y se coronó campeón del Torneo Apertura 2026 de hockey sobre césped femenino.
En el estadio de Godoy Cruz, ante un muy buen marco de público, las azulgranas lograron su tercer título consecutivo a nivel local (el quinto si se tiene en cuenta la Copa de Honor) gracias a los goles marcados por Malena Sabez, Luciana Peralta y Amparo González Casale.
Las dirigidas por Franco Médici coronaron así una muy buena campaña en la que clasificaron primeras con 12 victorias, 2 empates, 2 puntos bonus, una sola derrota y un total de 47 goles a favor y 15 en contra.
Luego, en cuartos de final vencieron a Marista 1 a 0, en semifinales a Maristas de San Rafael por 4 a 0 y en la final de este domingo.