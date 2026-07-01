Sin De Cecco, la Selección argentina de vóley cambia de planes antes de continuar con la VNL

La novedad para lo que queda del itineario de la Selección argentina de vóley será la ausencia Luciano De Cecco. El armador no será parte de esta etapa debido a que regresará a la Argentina para brindar un campus de entrenamiento. El líbero Santiago Arroyo se sumará a la convocatoria en su lugar.

La Selección argentina de vóley sufrirá la baja de De Cecco en el tercer weekend de la VNL.

Los partidos de la VNL que se disputarán en Japón serán los siguientes: el 15 de julio a las 00:00 se medirá ante Canadá, el 17 de julio a la 01:00 se cruzará con Cuba y, el 18 de julio, tendrá dos compromisos, primero ante Italia a las 07:20, y luego cerrará frente Japón.

La Selección argentina de vóley tiene la meta de mantenerse entre los diez mejores del ranking mundial y prepararse para el Sudamericano de agosto-septiembre en Brasil, certamen clasificatorio que brinda plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.