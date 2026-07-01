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Sin De Cecco, la Selección argentina de vóley cambia de planes antes de continuar con la VNL

La Selección argentina de vóley rediagrama su extrategia antes de continuar con el itinerario de la VNL

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
La Selección argentina de vóley tendrá un compromiso previo antes del tercer weekend de la VNL.

La Selección argentina de vóley tendrá un compromiso previo antes del tercer weekend de la VNL.

La Selección Argentina de vóley viene de tener un weeked positivo en la VNL. De la mano del capitán Agustín Loser, el combinado nacional logró el primer triunfo de la liga ante Alemania, además venció a China, y cayó luego ante Turquía y Polonia, éste último partido con un primer set histórico que terminó 50 a 48 en favor de la Albiceleste.

Antes de asumir el tercer weekend de la VNL, la Selección argentina cambió sus planes y no viajó a Japón de inmediato sino que en su itinerario agregó Italia luego de salir de Polonia. Los motivos tienen que ver con una apuesta estratégica del cuerpo técnico.

La Selecci&oacute;n argentina de v&oacute;ley jugar&aacute; un amistoso ante Italia antes del tercer weekend de la VNL.

La Selección argentina de vóley jugará un amistoso ante Italia antes del tercer weekend de la VNL.

La Selección argentina de vóley rediagrama sus planes antes del tercer weekend de la VNL

El combinado nacional hará una escala en suelo italiano para disputar un amistoso el próximo 5 de julio frente a la selección local. La intención del cuerpo técnico, con Fabián Muraco al frente ante la recuperación de un tema de salud del entrenador Horacio Dileo, es sumar un ensayo de exigencia más antes de encarar los desafíos en territorio asiático.

La novedad para lo que queda del itineario de la Selección argentina de vóley será la ausencia Luciano De Cecco. El armador no será parte de esta etapa debido a que regresará a la Argentina para brindar un campus de entrenamiento. El líbero Santiago Arroyo se sumará a la convocatoria en su lugar.

La Selecci&oacute;n argentina de v&oacute;ley sufrir&aacute; la baja de De Cecco en el tercer weekend de la VNL.

La Selección argentina de vóley sufrirá la baja de De Cecco en el tercer weekend de la VNL.

Los partidos de la VNL que se disputarán en Japón serán los siguientes: el 15 de julio a las 00:00 se medirá ante Canadá, el 17 de julio a la 01:00 se cruzará con Cuba y, el 18 de julio, tendrá dos compromisos, primero ante Italia a las 07:20, y luego cerrará frente Japón.

La Selección argentina de vóley tiene la meta de mantenerse entre los diez mejores del ranking mundial y prepararse para el Sudamericano de agosto-septiembre en Brasil, certamen clasificatorio que brinda plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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