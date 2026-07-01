Si tenés maní sin sal en casa, tenés un tesoro en tus manos: por qué y para qué sirven

Tener maní sin sal siempre a mano es un tesoro por los beneficios que aporta, entre ellos:

El maní es un alimento de alto valor biológico.

Es rico en nutrientes esenciales.

Reduce el colesterol LDL y aumenta el HDL.

Tiene acción antioxidante y antiinflamatoria.

Mejora de la función cognitiva y emocional.

Regula el metabolismo de la glucosa.

Cuando te sobre maní sin sal, no lo tires. Tostalo y procesalo hasta formar una pasta de maní.

Ayuda a procesar mejor los nutrientes y desechos del organismo.

Tiene un gran aporte de fibra y salud intestinal.

Aporta minerales como el magnesio y el hierro.

Bueno para el fortalecimiento muscular, como antioxidante y regenerador celular.

Contiene grasas insaturadas que pueden apoyar la salud cardiovascular.

Reciclaje: cómo reutilizar el maní que te sobró

Una genial idea para reutilizar el maní humedecido o que te sobró, es hacer mantecol o mantequilla de maní. La segunda opción es la más practicado dado a su excelente sabor, múltiples opciones de consumo y rapidez con la que se prepara.

Primero, tenés que juntar los siguientes elementos: maní tostado sin sal y sin piel con sal. Luego, para que tenga un sabor exquisito, tenés que tostar el maní sin quemarlo y ponerlo en una procesadora o licuadora para procesar durante varios minutos.

Verás que se formará un polvo y después de eso se forma una pasta espesa, hasta que finalmente se vuelva cremosa al liberar sus aceites naturales. Si la mezcla queda muy seca, agrega un poco de aceite neutro para mejorar la textura. Suma sal o un toque dulce si querés y mezcla bien.

Por último guarda en un frasco hermético en la heladera y tendrás al alcance de la mano una mantequilla de maní casera para untar tostadas, preparar salsas, sumar a licuados, como relleno de postres o como aderezo para frutas o yogur.