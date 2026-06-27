Si tenés saquitos de té o café en casa, tenés un tesoro en tus manos: por qué y para qué sirven

Los saquitos de té o café son el producto estrella cuando uno quiere desayunar o merendar rico y rápido e incluso para un momento de relajación , y lo más común es hacerlos y descartarlos. Sin embargo, ese simple saco esconde varios beneficios que pueden aprovecharse fácilmente más allá de la bebida.
Por qué los saquitos de té o café son un tesoro
- Son buenas opciones para la jardinería.
- Retienen humedad de la tierra.
- Es un repelente natural.
- Los sacos de té y café neutralizan los olores.
- Desinflaman los ojos.
- Calman la piel.
- Ayudan a limpiar el rostro y reducir la grasa.
Reciclaje: cómo reutilizar los saquitos
La mayoría de los que toman café o té en saco, diariamente desaprovechan algo que puede ser útil y que tiene múltiples usos. Estas bolsitas ya usadas tienen variados usos realmente sorprendentes, que, a pesar de estar usadas, siguen siendo un producto orgánico y sus propiedades incluso mejoran.
Gracias al reciclaje y a los beneficios que aporta la cáscara de palta en diversos ámbitos, te enseñamos para qué sirve y qué usos le puedes dar. Primero, son un gran abono para las plantas, ya que evitan la formación de hongos, fertilizan la tierra, sirven como fuente de nutrientes y alejan insectos o roedores.
Sobre todo en el té, cuando sus saquitos están fríos y húmedos, pueden servir para desinflamar las bolsas que se forman debajo de los ojos y los párpados. Además, se pueden usar en lugares chicos o cerrados donde pueden generarse olores desagradables, pues estas se encargan de absorberlos. También son un tesoro si después de picar ajo o cebolla te quedó el olor en las manos.
Por último, con los saquitos de té o café puedes usarlos para la sudoración de los pies, para eliminar verrugas o acné y hasta para limpiar espejos.