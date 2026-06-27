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Si tenés saquitos de té o café en casa, tenés un tesoro en tus manos: por qué y para qué sirven

Cuando te hagas un té o café en saquitos, procura no tirarlos porque en verdad tienes un tesoro en casa. Te contamos por qué y para qué sirven

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Si tenés saquitos de té o café en casa, tenés un tesoro en tus manos: por qué y para qué sirven. Foto La Nación

Si tenés saquitos de té o café en casa, tenés un tesoro en tus manos: por qué y para qué sirven. Foto La Nación

Los saquitos de té o café son protagonistas de desayunos y meriendas. Pero lo que muchos desconocen es que ese saquito que cubre el polvo para la infusión y que solemos tirar a la basura sin pensarlo es, en realidad, un pequeño tesoro práctico y útil dentro de la casa.

Los saquitos de té o café son el producto estrella cuando uno quiere desayunar o merendar rico y rápido e incluso para un momento de relajación , y lo más común es hacerlos y descartarlos. Sin embargo, ese simple saco esconde varios beneficios que pueden aprovecharse fácilmente más allá de la bebida.

Por qué los saquitos de té o café son un tesoro

Los saquitos de infusiones no los tires, son reutilizables y pr&aacute;cticos. Foto Sweetea

Los saquitos de infusiones no los tires, son reutilizables y prácticos. Foto Sweetea

  • Son buenas opciones para la jardinería.
  • Retienen humedad de la tierra.
  • Es un repelente natural.
  • Los sacos de té y café neutralizan los olores.
  • Desinflaman los ojos.
  • Calman la piel.
  • Ayudan a limpiar el rostro y reducir la grasa.

Reciclaje: cómo reutilizar los saquitos

La mayoría de los que toman café o té en saco, diariamente desaprovechan algo que puede ser útil y que tiene múltiples usos. Estas bolsitas ya usadas tienen variados usos realmente sorprendentes, que, a pesar de estar usadas, siguen siendo un producto orgánico y sus propiedades incluso mejoran.

Los sacos de t&eacute; o caf&eacute; sirven para la jardiner&iacute;a, los trucos de limpieza, para la inflamaci&oacute;n y miles de otros usos. Foto Canva

Los sacos de té o café sirven para la jardinería, los trucos de limpieza, para la inflamación y miles de otros usos. Foto Canva

Gracias al reciclaje y a los beneficios que aporta la cáscara de palta en diversos ámbitos, te enseñamos para qué sirve y qué usos le puedes dar. Primero, son un gran abono para las plantas, ya que evitan la formación de hongos, fertilizan la tierra, sirven como fuente de nutrientes y alejan insectos o roedores.

Sobre todo en el té, cuando sus saquitos están fríos y húmedos, pueden servir para desinflamar las bolsas que se forman debajo de los ojos y los párpados. Además, se pueden usar en lugares chicos o cerrados donde pueden generarse olores desagradables, pues estas se encargan de absorberlos. También son un tesoro si después de picar ajo o cebolla te quedó el olor en las manos.

Por último, con los saquitos de té o café puedes usarlos para la sudoración de los pies, para eliminar verrugas o acné y hasta para limpiar espejos.

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