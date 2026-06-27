Si tenés saquitos de té o café en casa, tenés un tesoro en tus manos: por qué y para qué sirven

Los sacos de té o café sirven para la jardinería, los trucos de limpieza, para la inflamación y miles de otros usos. Foto Canva

Gracias al reciclaje y a los beneficios que aporta la cáscara de palta en diversos ámbitos, te enseñamos para qué sirve y qué usos le puedes dar. Primero, son un gran abono para las plantas, ya que evitan la formación de hongos, fertilizan la tierra, sirven como fuente de nutrientes y alejan insectos o roedores.

Sobre todo en el té, cuando sus saquitos están fríos y húmedos, pueden servir para desinflamar las bolsas que se forman debajo de los ojos y los párpados. Además, se pueden usar en lugares chicos o cerrados donde pueden generarse olores desagradables, pues estas se encargan de absorberlos. También son un tesoro si después de picar ajo o cebolla te quedó el olor en las manos.

Por último, con los saquitos de té o café puedes usarlos para la sudoración de los pies, para eliminar verrugas o acné y hasta para limpiar espejos.