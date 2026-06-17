Quemar café en el baño de casa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Entre todas ellas, existe un truco casero que se ha vuelto viral por su sorprendente efectividad: quemar café en el baño, una sabia práctica que combina principios básicos fundamentales.

cafe, truco casero

Para qué sirve quemar café en el baño de casa

El principal motivo por el cual se aconseja realizar este procedimiento es su increíble capacidad para actuar como un neutralizador de olores natural de alta potencia.