Si tenés cáscara de palta o aguacate en casa, tenés un tesoro en tus manos: por qué y para qué sirven

La palta es la fruta estrella de siempre y lo más común es retirar la cáscara y descartarla. Sin embargo, esa parte de la fruta concentra gran cantidad de nutrientes, fibra y compuestos antioxidantes que pueden aprovecharse fácilmente. De hecho, hay muchas de ellas ya sea de fruta o verdura que contienen incluso más fibra que la pulpa. En el caso de la palta, su piel potasio, y otros nutrientes muy beneficiosos.

Por qué las cáscaras de palta son un tesoro

No tires la piel de la palta o aguacate, es un tesoro. Foto Canva

Es rica en vitaminas D, E, C y K.

La cáscara de la palta contiene ácidos grasos saludables.

contiene ácidos grasos saludables. Contiene compuestos bioactivos con propiedades potentes

Es un desecho orgánico con aceites esenciales y antioxidantes.

Es un exfoliante natural para la piel.

Sirve como abono para las plantas.

Se pueden usar como tinte natural.

Además, las cáscaras de palta brinda efectos terapéuticos útiles para tratar distintas enfermedades.

Reciclaje: cómo reutilizar las cáscaras

Esa piel rugosa y casi siempre desechada es un tesoro doméstico y cosmético que estabas desperdiciando sin saberlo. Foto Canva

Gracias al reciclaje y a los beneficios que aporta la cáscara de palta en diversos ámbitos, te enseñamos para qué sirven y que usos puedes darle. Primero, es un resto orgánico útil en la jardineria como fertilizante casero o compost. Gracias a sus taninos y compuestos aromáticos, también aleja insectos como hormigas y pulgones y así podés proteger tus plantas sin dañar el ambiente.