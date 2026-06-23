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Si tenés cáscara de palta o aguacate en casa, tenés un tesoro en tus manos: por qué y para qué sirven

Si compraste palta en la verdulería, no tires las cáscaras porque en verdad tienes un tesoro en casa. Te contamos por qué y para qué sirven

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Si tenés cáscara de palta en casa, tenés un tesoro en tus manos: por qué y para qué sirven

Si tenés cáscara de palta en casa, tenés un tesoro en tus manos: por qué y para qué sirven

La palta es protagonista de desayunos, ensaladas y meriendas. Pero lo que muchos desconocen es que la cáscara que la cubre y que solemos tirar a la basura sin pensarlo, es en realidad, un pequeño tesoro práctico y útil dentro de la casa.

La palta es la fruta estrella de siempre y lo más común es retirar la cáscara y descartarla. Sin embargo, esa parte de la fruta concentra gran cantidad de nutrientes, fibra y compuestos antioxidantes que pueden aprovecharse fácilmente. De hecho, hay muchas de ellas ya sea de fruta o verdura que contienen incluso más fibra que la pulpa. En el caso de la palta, su piel potasio, y otros nutrientes muy beneficiosos.

Por qué las cáscaras de palta son un tesoro

No tires la piel de la palta o aguacate, es un tesoro. Foto Canva

No tires la piel de la palta o aguacate, es un tesoro. Foto Canva

  • Es rica en vitaminas D, E, C y K.
  • La cáscara de la palta contiene ácidos grasos saludables.
  • Contiene compuestos bioactivos con propiedades potentes
  • Es un desecho orgánico con aceites esenciales y antioxidantes.
  • Es un exfoliante natural para la piel.
  • Sirve como abono para las plantas.
  • Se pueden usar como tinte natural.
  • Además, las cáscaras de palta brinda efectos terapéuticos útiles para tratar distintas enfermedades.

Reciclaje: cómo reutilizar las cáscaras

Esa piel rugosa y casi siempre desechada es un tesoro dom&eacute;stico y cosm&eacute;tico que estabas desperdiciando sin saberlo. Foto Canva

Esa piel rugosa y casi siempre desechada es un tesoro doméstico y cosmético que estabas desperdiciando sin saberlo. Foto Canva

Gracias al reciclaje y a los beneficios que aporta la cáscara de palta en diversos ámbitos, te enseñamos para qué sirven y que usos puedes darle. Primero, es un resto orgánico útil en la jardineria como fertilizante casero o compost. Gracias a sus taninos y compuestos aromáticos, también aleja insectos como hormigas y pulgones y así podés proteger tus plantas sin dañar el ambiente.

Las cáscaras de palta son un exfoliante corporal ideal para hacer tratamientos en las manos o pies. Además, hervida en agua, la cáscara crea una infusión que puedes usar como enjuague capilar.

Por último, puedes hacer una infusión para obtener algunos de sus antioxidantes y otros compuestos beneficiosos. Polvo de cáscara de palta es ideal como suplemento natural e incluso un aceite de cáscara de palta con propiedades antioxidantes y antimicrobianas.

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