Si tenés cáscara de palta o aguacate en casa, tenés un tesoro en tus manos: por qué y para qué sirven

La palta es la fruta estrella de siempre y lo más común es retirar la cáscara y descartarla. Sin embargo, esa parte de la fruta concentra gran cantidad de nutrientes, fibra y compuestos antioxidantes que pueden aprovecharse fácilmente. De hecho, hay muchas de ellas ya sea de fruta o verdura que contienen incluso más fibra que la pulpa. En el caso de la palta, su piel potasio, y otros nutrientes muy beneficiosos.
Por qué las cáscaras de palta son un tesoro
- Es rica en vitaminas D, E, C y K.
- La cáscara de la palta contiene ácidos grasos saludables.
- Contiene compuestos bioactivos con propiedades potentes
- Es un desecho orgánico con aceites esenciales y antioxidantes.
- Es un exfoliante natural para la piel.
- Sirve como abono para las plantas.
- Se pueden usar como tinte natural.
- Además, las cáscaras de palta brinda efectos terapéuticos útiles para tratar distintas enfermedades.
Reciclaje: cómo reutilizar las cáscaras
Gracias al reciclaje y a los beneficios que aporta la cáscara de palta en diversos ámbitos, te enseñamos para qué sirven y que usos puedes darle. Primero, es un resto orgánico útil en la jardineria como fertilizante casero o compost. Gracias a sus taninos y compuestos aromáticos, también aleja insectos como hormigas y pulgones y así podés proteger tus plantas sin dañar el ambiente.
Las cáscaras de palta son un exfoliante corporal ideal para hacer tratamientos en las manos o pies. Además, hervida en agua, la cáscara crea una infusión que puedes usar como enjuague capilar.
Por último, puedes hacer una infusión para obtener algunos de sus antioxidantes y otros compuestos beneficiosos. Polvo de cáscara de palta es ideal como suplemento natural e incluso un aceite de cáscara de palta con propiedades antioxidantes y antimicrobianas.