Sonríe Coudet: River tiene a su tercer refuerzo de cara al segundo semestre del 2026

González viene de jugar en el Krasnodar de Rusia, donde actuó desde agosto de 2024 y River acordó con el club ruso su incorporación para cubrir la inminente salida de Fabricio Bustos .

Puede competir por el puesto con Gonzalo Montiel en el lateral derecho, 'pero también puede jugar en la banda izquierda como alternativa de Marcos Acuña, ante la posibilidad de que Matías Viña no continúe en la institución.

Giovanni González viene de jugar en el Krasnodar de Rusia.

La carrera del nuevo jugador de River

El defensor surgió en Racing de Uruguay, pasó a Peñarol en 2018 y luego llegó al Mallorca, donde permaneció entre 2022 y 2024 antes de emigrar a Rusia. También registra 17 partidos con la selección uruguaya, aunque nunca integró convocatorias bajo el ciclo de Marcelo Bielsa.

Su relación con Damián Musto, actual ayudante de campo de Coudet, facilitó su llegada al Millo. Ambos compartieron plantel en Peñarol entre abril y finales de 2021, disputaron 24 partidos juntos y conquistaron el Torneo Clausura 2021 y el Campeonato Uruguayo de ese año.

¿Beltrán se suma a River?

River acordó con Fiorentina la compra del 50 por ciento del pase de Lucas Beltrán por 7 millones de euros y solo restan detalles contractuales y de la forma de pago para cerrar la operación, por lo que está muy cerca de volver.