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Torneo Clausura

Los hinchas de Gimnasia y Esgrima dijeron presente ante Talleres en el Víctor Legrotaglie

Gimnasia y Esgrima volvió a jugar en el estadio Víctor Legrotaglie en el encuentro ante Talleres de Córdoba, por el Torneo Clausura

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Los hinchas de Gimnasia y Esgrima apoyaron a su equipo en el partido ante Talleres.

Los hinchas de Gimnasia y Esgrima apoyaron a su equipo en el partido ante Talleres.

Tras la derrota ante Instituto en Córdoba, este lunes Gimnasia y Esgrima volvió al estadio Víctor Legrotaglie para recibir a Talleres de Córdoba, por la 5ta fecha del Torneo Clausura y reencontrarse con su público. Fue su tercera presentación de local en este torneo. Los dos primeros partidos fueron ante Central Córdoba de Santiago del Estero y Unión de Santa Fe.

El hincha de Gimnasia y Esgrima se siente ilusionado y está muy conforme con la campaña que viene haciendo el Lobo, sobre todo en condición de local, donde ha sumado muchos puntos.

Los hinchas del Lobo fueron al Legrotaglie a pesar del fr&iacute;o.

Los hinchas del Lobo fueron al Legrotaglie a pesar del frío.

El Monito Vargas fue convocado en Gimnasia y Esfrima

El Monito Matías Vargas fue convocado por el DT mensana, Darío Franco y aparece entre los jugadores que podrían ser titulares. El delantero tendría su estreno con la camiseta del Lobo y genera expectativa entre los hinchas, ya que fue el último refuerzo del equipo.

El jugador dejó Mendoza cuando tenía apenas 12 años para incorporarse a las divisiones formativas de Vélez Sarsfield. Allí realizó gran parte de su formación como futbolista y llegó a debutar en Primera de la mano de Gabriel Heinze. Luego tuvo su oportunidad en la Selección Argentina durante los comienzos de la era de Lionel Scaloni y viene de jugar en el fútbol árabe.

La agenda de Gimnasia y Esgrima en el mes de agosto

Gimnasia y Esgrima, tras jugar ante Talleres, de local, afrontará dos partidos de visitante. El sabado 22 visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata desde las 16. En la fecha 7 se medirá frente a Independiente de Avellaneda, en un cotejo programado para el domingo 30 de agosto a las 19.15.

Dónde jugarán Gimnasia y Esgrima con Boca

El próximo encuentro de local de Gimnasia y Esgrima será en la octava fecha. El Lobo recibirá Boca, todavía no está confirmado el día y horario del encuentro. La dirigencia del equipo del Parque deberá decidir si el cotejo se juega en el Víctor Legrotaglie o en el Malvinas Argentinas, con ambas hinchadas.

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