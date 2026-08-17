Los hinchas de Gimnasia y Esgrima dijeron presente ante Talleres en el Víctor Legrotaglie

El jugador dejó Mendoza cuando tenía apenas 12 años para incorporarse a las divisiones formativas de Vélez Sarsfield. Allí realizó gran parte de su formación como futbolista y llegó a debutar en Primera de la mano de Gabriel Heinze. Luego tuvo su oportunidad en la Selección Argentina durante los comienzos de la era de Lionel Scaloni y viene de jugar en el fútbol árabe.

La agenda de Gimnasia y Esgrima en el mes de agosto

Gimnasia y Esgrima, tras jugar ante Talleres, de local, afrontará dos partidos de visitante. El sabado 22 visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata desde las 16. En la fecha 7 se medirá frente a Independiente de Avellaneda, en un cotejo programado para el domingo 30 de agosto a las 19.15.

Dónde jugarán Gimnasia y Esgrima con Boca

El próximo encuentro de local de Gimnasia y Esgrima será en la octava fecha. El Lobo recibirá Boca, todavía no está confirmado el día y horario del encuentro. La dirigencia del equipo del Parque deberá decidir si el cotejo se juega en el Víctor Legrotaglie o en el Malvinas Argentinas, con ambas hinchadas.