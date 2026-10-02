Copa Argentina 2026: Platense eliminó a Estudiantes y completó el cuadro de las semifinales

Platense venció 1 a 0 a Estudiantes de La Plata y pasó a las semifinales de la Copa Argentina, en un partido disputado en el en el estadio “Norberto Tomaghello” de Florencio Varela.
Platense venció a Estudiantes de La Plata en Florencio Varela y pasó a las semifinales de la Copa Argentina 2026.
Platense venció 1 a 0 a Estudiantes de La Plata y pasó a las semifinales de la Copa Argentina, en un partido disputado en el en el estadio “Norberto Tomaghello” de Florencio Varela.
En un encuentro válido por los cuartos de final, el gol lo convirtió Gonzalo Lencina, a los 38' del segundo tiempo, y en las semifinales, el Calamar enfrentará a Atlético Tucumán, que dejó en el camino a Independiente Rivadavia (3-2 por penales) luego de haber finalizado 1-1 los 90'.
El partido fue discreto y muy disputado en la mitad de la cancha. Sin embargo, el “Calamar” dominó más la tenencia de la pelota desde el comienzo y eso mantuvo en la segunda parte pese a que tanto Martín Palermo como Alexander Medina metieron mano en sus equipos para intentar torcer la historia.
A los 37' del segundo tiempo Palermo se la jugó por Gonzalo Lencina, a quien puso por el goleador Sepúlveda y un minuto más tarde se vistió de héroe. Gauto, desde la izquierda, encontró a Tomás Silva proyectándose en profundidad, le dio el pase y este tiró un centro para el cabezazo milagroso de Lencina quien a falta de 7' sentenció el resultado.
De esta manera, Platense se clasificó por primera vez a una instancia de semifinales de la Copa Argentina. Y ahora, enfrentará al “Decano”.
Del otro lado de la llave, Banfield y Boca jugarán la otra semifinal.
La AFA confirmará en las próximas semanas los días y horarios de ambos partidos decisivos aunque seguramente serán en octubre ya que la fecha establecida para la final es el 4 de noviembre.