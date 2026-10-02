Copa Argentina 2026: Platense eliminó a Estudiantes y completó el cuadro de las semifinales

A los 37' del segundo tiempo Palermo se la jugó por Gonzalo Lencina, a quien puso por el goleador Sepúlveda y un minuto más tarde se vistió de héroe. Gauto, desde la izquierda, encontró a Tomás Silva proyectándose en profundidad, le dio el pase y este tiró un centro para el cabezazo milagroso de Lencina quien a falta de 7' sentenció el resultado.

Lo que viene en la Copa Argentina 2026

De esta manera, Platense se clasificó por primera vez a una instancia de semifinales de la Copa Argentina. Y ahora, enfrentará al “Decano”.

Del otro lado de la llave, Banfield y Boca jugarán la otra semifinal.

La AFA confirmará en las próximas semanas los días y horarios de ambos partidos decisivos aunque seguramente serán en octubre ya que la fecha establecida para la final es el 4 de noviembre.