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El DT de Portugal habló de la salida de CR7 y avisó: "Después del partido contra Noruega hablaremos"

Jorge Jesús habló tras la victoria de Portugal y se refirió a la salida de Cristiano Ronaldo. El DT aseguró estar "completamente relajado" con lo sucedido

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Jorge Jesús habló del escándalo con Cristiano Ronaldo.

Jorge Jesús habló del escándalo con Cristiano Ronaldo.

La Selección de Portugal atraviesa horas convulsionadas tras la abrupta salida de Cristiano Ronaldo previa al choque con Dinamarca. El entrenador Jorge Jesús habló por primera vez, afirmó tener la conciencia tranquila y aseguró que no se siente responsable del portazo del Bicho.

Sin embargo, el clima interno está lejos de calmarse. Mientras el astro prometió revelar pronto su verdad, su hermana lanzó un incendiario mensaje en redes sociales señalando una traición. El conflicto promete sumar nuevos capítulos inmediatamente después del cruce frente a Noruega.

Portugal le gan&oacute;, sin Cristiano Ronaldo, 4-2 a Dinamarca.

Portugal le ganó, sin Cristiano Ronaldo, 4-2 a Dinamarca.

Jorge Jesús habló del conflicto con Cristiano Ronaldo

Luego del 4-2 ante Dinamarca en la Nations League, el DT de Portugal rompió el silencio: "El asunto está zanjado. Estoy completamente relajado, completamente tranquilo en mi conciencia con esta situación".

Posteriormente, en su diálogo con el medio portugués Sport TV, aseguró que no se siente responsable de la salida de Ronaldo: "He estado involucrado en el fútbol durante muchos años y sé que no hice nada para que el proceso se diera así".

Sin embargo, Jesús adelantó que retomará el tema tras el cierre de la fecha FIFA: “Después del partido contra Noruega hablaremos de este tema. No me esconderé ni huiré de él”. Y sentenció: “Nadie puede quitar lo que Cristiano representa. Es un ícono y eso no está en discusión".

El posteo de Cristiano Ronaldo

"Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección", dijo el futbolista de 41 años.

"A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué", dijo Ronaldo quien no tuvo minutos en el segundo partido de la fecha FIFA que está actualmente en disputa.

"Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción", finalizó CR7 quien parece haber terminado su carrera internacional en la que alcanzó a jugar 233 partidos con 146 goles convertidos y repartiendo 37 asistencias.

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