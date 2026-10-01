El DT de Portugal habló de la salida de CR7 y avisó: "Después del partido contra Noruega hablaremos"

Posteriormente, en su diálogo con el medio portugués Sport TV, aseguró que no se siente responsable de la salida de Ronaldo: "He estado involucrado en el fútbol durante muchos años y sé que no hice nada para que el proceso se diera así".

Sin embargo, Jesús adelantó que retomará el tema tras el cierre de la fecha FIFA: “Después del partido contra Noruega hablaremos de este tema. No me esconderé ni huiré de él”. Y sentenció: “Nadie puede quitar lo que Cristiano representa. Es un ícono y eso no está en discusión".

El posteo de Cristiano Ronaldo

"Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección", dijo el futbolista de 41 años.

"A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué", dijo Ronaldo quien no tuvo minutos en el segundo partido de la fecha FIFA que está actualmente en disputa.

"Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción", finalizó CR7 quien parece haber terminado su carrera internacional en la que alcanzó a jugar 233 partidos con 146 goles convertidos y repartiendo 37 asistencias.