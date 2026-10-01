Fuegos de octubre: Independiente Rivadavia y la posibilidad de terminar el mes acariciando una nueva estrella

Independiente Rivadavia va por todo.

El fixture de Independiente Rivadavia en octubre

El fixture de la Liga Profesional indica que la Lepra disputará cuatro encuentros en octubre y dos en noviembre. Serán seis duelos fundamentales para las aspiraciones del conjunto dirigido por Alfredo Berti, que busca asegurar su boleto a los octavos de final del Torneo Clausura sin perder de vista la Tabla Anual, la cual podría traducirse en su segunda estrella en la máxima categoría, además del objetivo de volver a participar en un certamen internacional.

Es así que durante el mes que hoy inició disputará dos partidos como local y dos de visitante; entre ellos se destacan el match en el Gigante de Arroyito frente a Rosario Central (actual Campeón de Liga y de la Supercopa Internacional) y el encuentro fuera de casa con Argentinos Juniors, a quien Independiente Rivadavia le ganó la final de la Copa Argentina 2025.

Fecha 11- 02/10 desde las 21.30 - local vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Fecha 12 - 11/10 desde las 17 - visitante vs. Rosario Central.

Fecha 13 - local vs. Tigre (sin día ni horario confirmados).

Fecha 14 - visitante vs. Argentinos Juniors (sin día ni horario confirmados).

Así es el fixture de Independiente Rivadavia en noviembre

La zona de liguilla del Torneo Clausura continuará y finalizará en noviembre con dos partidos:

Fecha 15 - local vs. Banfield (sin día ni horario confirmados).

Fecha 16 - visitante vs. Gimnasia y Esgrima (sin día ni horario confirmados).

La Lepra está primera en la Tabla Anual con 51 puntos, Vélez tiene 48, Boca y Argentinos los siguen con 47 (el Bicho se ubica cuarto por diferencia de gol) y Rosario Central tiene 46.

Los puntos en juego son 18, por lo que octubre será fundamental para las aspiraciones de Independiente Rivadavia y, quién sabe, quizás los hinchas terminen el mes cantando Jijiji.