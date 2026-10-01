Vivir en plena naturaleza, compartir el día a día con animales rescatados y no pagar alojamiento ni comida. Esa es la propuesta del Santuario Dharma, un refugio ubicado en la Sierra de Gredos, España, que abrió una convocatoria para sumar voluntarios.
Buscan voluntarios para cuidar animales en un tranquilo pueblo: ofrecen casa y comida pero con estrictas reglas
Un santuario de la Sierra de Gredos ofrece alojamiento, comida y otros servicios a cambio de voluntarios para 24 horas semanales de trabajo con animales rescatados
La propuesta contempla 24 horas semanales, distribuidas en jornadas de cuatro horas durante seis días. El voluntario dispone de un día libre por semana para descansar o recorrer los alrededores.
Las tareas se organizan en distintos momentos del día. Por la mañana se realizan la apertura de las casetas, el recuento de animales, controles preventivos de salud, alimentación y limpieza de los recintos.
Voluntariado en España: qué tareas deben realizar quienes sean seleccionados
El espacio se encuentra cerca del límite entre Toledo y Cáceres, a orillas del río Tiétar, y actualmente alberga a más de 100 animales de 12 especies. Entre ellos hay:
- Caballos
- Perros
- Gatos
- Cerdos vietnamitas
- Cabras
- Aves
- Tortugas
A cambio de colaborar con el cuidado de los animales, el santuario ofrece:
- Habitación compartida
- Pensión completa
- Internet
- Servicio de lavandería
- Traslado desde el punto de llegada
Durante la tarde se refuerza la alimentación de los ejemplares que requieren cuidados específicos y se controla la higiene de los bebederos. Por la noche, las labores incluyen alimentar a los animales carnívoros y trasladar a las distintas especies a sus refugios para pasar la noche.
La propuesta también establece reglas estrictas de convivencia. El Santuario Dharma funciona bajo un proyecto ético vegano, por lo que los voluntarios deben mantener ese estilo de vida durante toda su permanencia y no pueden consumir productos de origen animal dentro del predio.
Además, no se permite el ingreso de parejas ni de mascotas propias. El refugio busca personas dispuestas a asumir un compromiso de largo plazo y establece una política de tolerancia cero para el tabaco, vapeadores, alcohol y otras sustancias.
Las personas interesadas deben realizar la postulación exclusivamente a través del sitio web oficial del Santuario Dharma.
En pocas palabras
- Voluntarios buscados: Santuario Dharma en Gredos ofrece alojamiento y comida para cuidar animales rescatados.
- Tareas y horario: 24 horas semanales divididas en jornadas de 4 horas, con un día libre.
- Requisitos estrictos: estilo de vida vegano, sin parejas ni mascotas, tolerancia cero al alcohol y tabaco.