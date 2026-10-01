Buscan voluntarios para cuidar animales en un tranquilo pueblo: ofrecen casa y comida pero con estrictas reglas

Sierra de Gredos, España. Foto: gentileza

Voluntariado en España: qué tareas deben realizar quienes sean seleccionados

El espacio se encuentra cerca del límite entre Toledo y Cáceres, a orillas del río Tiétar, y actualmente alberga a más de 100 animales de 12 especies. Entre ellos hay:

Caballos

Perros

Gatos

Cerdos vietnamitas

Cabras

Aves

Tortugas

A cambio de colaborar con el cuidado de los animales, el santuario ofrece:

Habitación compartida

Pensión completa

Internet

Servicio de lavandería

Traslado desde el punto de llegada

La vida en plena naturaleza cuidando animales, la propuesta tentadora de un pueblo español. Imagen ilustrativa.

Durante la tarde se refuerza la alimentación de los ejemplares que requieren cuidados específicos y se controla la higiene de los bebederos. Por la noche, las labores incluyen alimentar a los animales carnívoros y trasladar a las distintas especies a sus refugios para pasar la noche.

La propuesta también establece reglas estrictas de convivencia. El Santuario Dharma funciona bajo un proyecto ético vegano, por lo que los voluntarios deben mantener ese estilo de vida durante toda su permanencia y no pueden consumir productos de origen animal dentro del predio.

Además, no se permite el ingreso de parejas ni de mascotas propias. El refugio busca personas dispuestas a asumir un compromiso de largo plazo y establece una política de tolerancia cero para el tabaco, vapeadores, alcohol y otras sustancias.

Las personas interesadas deben realizar la postulación exclusivamente a través del sitio web oficial del Santuario Dharma.