Buscan voluntarios para trabajar en la fiesta cervecera Oktoberfest 2026: casa gratis y 3 días libres por semana

La fiesta tendrá actividades los días 2, 3, 4, 9, 10, 11 y 12 de octubre.

Oktoberfest 2026 en Córdoba: qué tareas deberán realizar los voluntarios

El trabajo se desarrollará en la propiedad de la anfitriona y estará principalmente relacionado con el mantenimiento del lugar.

Entre las actividades previstas aparecen:

Poda de arbustos.

Recolección de leña.

Reparación de cercos.

Trabajos de pintura.

Limpieza de espacios comunes.

Cuidado de la huerta y el jardín.

La anfitriona, identificada como Carolina, también desarrolla un proyecto vinculado con el arte y las artesanías. Por eso, la convocatoria valora conocimientos de redes sociales, comercio electrónico y creación de contenido para difundir esas actividades.

La Fiesta de la Picada y la Cerveza Artesanal para el turismo en Uribelarrea

A cambio, los participantes tendrán una cama en una habitación compartida, acceso a una cocina equipada y uso de la lavandería. También se mencionan conexión básica a internet, paseos, clases de idiomas y un certificado al finalizar la experiencia.

El desayuno figura entre los beneficios, aunque el anuncio establece un aporte adicional para cubrir esa comida y los servicios. Otra convocatoria de mantenimiento de la misma anfitriona, dirigida a viajeros del exterior, fija un aporte de US$6 diarios e incluye también el almuerzo.

Requisitos para ser voluntario en la Oktoberfest 2026

La propuesta indica que pueden postularse personas mayores de 21 años, con español intermedio o inglés principiante. Entre las reglas de convivencia se menciona la búsqueda de hombres no fumadores, con preferencia por mayores de 35 años. No se aceptan parejas ni dúos.

Los gastos de viaje, traslados y seguro quedan a cargo de cada participante. Además, para acceder a las postulaciones se requiere una membresía paga de Worldpackers.

Para postularse, hay que crear un perfil de viajero en la plataforma, completar los datos personales y elegir la convocatoria. Si la anfitriona preaprueba el perfil, ambas partes pueden acordar las fechas, las tareas y el costo total antes de confirmar la estadía.