La Fiesta Nacional de la Flor ya prepara su próxima edición y, además de las tradicionales exposiciones y espectáculos, abrió una convocatoria laboral para sumar voluntarios durante el evento.
Buscan voluntarios para trabajar en una de las fiestas más populares: puestos disponibles y cómo enviar el CV
La Fiesta busca personal para su edición 2026. Cómo enviar el CV y dónde postularse
La 63ª edición se realizará del 3 al 12 de octubre en el Predio Floral de Belén de Escobar. La organización busca especialmente personas del lugar y localidades cercanas que puedan incorporarse a distintas tareas durante los días de la celebración.
Fiesta Nacional de la Flor en Escobar: qué puestos buscan y cómo enviar el CV
Entre los puestos que necesitan cubrir se encuentran:
- Cajeras.
- Personal de mantenimiento.
- Trabajadores para distintas áreas vinculadas al funcionamiento del evento.
La organización no informó requisitos específicos para cada puesto. Por eso, quienes quieran postularse deberán presentar un currículum actualizado, con sus datos de contacto, experiencia laboral y disponibilidad.
Los interesados tienen dos alternativas para postularse. Pueden enviar su currículum por correo electrónico a [email protected] o entregarlo personalmente en el Predio Floral, ubicado en Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar.
Durante los diez días del evento habrá exposiciones de floricultura, propuestas culturales y espectáculos musicales. Además, el 10 de octubre desde las 19 se realizará el tradicional desfile de carrozas, mientras que el 11 de octubre será la elección de los embajadores y embajadoras.
En esta edición, la Alstroemeria, también conocida como Lirio de Campo, será la flor protagonista. La especie se caracteriza por su variedad de colores y está asociada con la amistad, la lealtad y el afecto.
El Predio Floral funcionará de 9 a 19 de lunes a viernes y de 9 a 20 los sábados y domingos.
En pocas palabras
- Fiesta Nacional de la Flor: ya se prepara la edición 2026 con una convocatoria laboral para sumar trabajadores al evento.
- Puestos disponibles: buscan cajeras, personal de mantenimiento y operarios para distintas áreas del evento.
- Cómo postularse: enviar CV a [email protected] o entregarlo personalmente en Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar.