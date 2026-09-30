Buscan voluntarios para trabajar en una de las fiestas más populares: puestos disponibles y cómo enviar el CV

Cajeras.

Personal de mantenimiento.

Trabajadores para distintas áreas vinculadas al funcionamiento del evento.

La organización no informó requisitos específicos para cada puesto. Por eso, quienes quieran postularse deberán presentar un currículum actualizado, con sus datos de contacto, experiencia laboral y disponibilidad.

Los interesados tienen dos alternativas para postularse. Pueden enviar su currículum por correo electrónico a [email protected] o entregarlo personalmente en el Predio Floral, ubicado en Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar.

Durante los diez días del evento habrá exposiciones de floricultura, propuestas culturales y espectáculos musicales. Además, el 10 de octubre desde las 19 se realizará el tradicional desfile de carrozas, mientras que el 11 de octubre será la elección de los embajadores y embajadoras.

En esta edición, la Alstroemeria, también conocida como Lirio de Campo, será la flor protagonista. La especie se caracteriza por su variedad de colores y está asociada con la amistad, la lealtad y el afecto.

El Predio Floral funcionará de 9 a 19 de lunes a viernes y de 9 a 20 los sábados y domingos.