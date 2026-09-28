Vivir durante al menos dos semanas cerca de las Cataratas del Iguazú, rodeado de selva, animales, senderos y cascadas, es la propuesta que una familia de Puerto Iguazú, Misiones, publicó en la plataforma Workaway en busca de voluntarios que quieran experimentar un trabajo como pocos.
Buscan voluntarios para trabajar en una de las 7 maravillas naturales del mundo con casa gratis: los requisitos
Una familia busca voluntarios para trabajar en una chacra turística. Ofrecen alojamiento, naturaleza y acceso a senderos y cascadas
El intercambio está pensado para personas que quieran colaborar en un emprendimiento turístico que todavía se encuentra en desarrollo. A cambio del alojamiento, los voluntarios deben realizar tareas durante 4 a 5 horas por día.
La chacra está ubicada a unos 4 kilómetros de Puerto Iguazú y cuenta con camping, quincho, baños, animales y senderos que limitan con cascadas y abundante vegetación. Además, el transporte público se encuentra a unos 200 metros del establecimiento.
Qué tareas deben hacer los voluntarios en Puerto Iguazú
El proyecto lleva varios años de desarrollo y sus anfitriones continúan sumando instalaciones. Entre ellas hay cabañas artesanales construidas con piedra y troncos de la zona, un parque recreativo para niños con un tobogán inflable, una cancha de fútbol y una tirolesa.
Quienes participen deberán colaborar con diferentes actividades vinculadas al funcionamiento y mantenimiento del lugar. La convocatoria contempla:
- Trabajos de construcción.
- Mantenimiento general.
- Limpieza.
- Jardinería y cuidado de la huerta.
- Cuidado de animales.
- Actividades de la granja.
- Proyectos ecológicos.
- Trabajos creativos y de tipo DIY.
- Ayuda doméstica.
- Intercambio de idiomas.
Una vez finalizada la jornada, los voluntarios disponen de tiempo libre para recorrer la zona y disfrutar de los ríos, arroyos y cascadas cercanos.
La ubicación es uno de los principales atractivos de la experiencia. Durante los momentos libres, los participantes pueden conocer distintos lugares de Misiones y alrededores.
La publicación menciona las Cataratas del Iguazú del lado argentino y brasileño, la selva misionera, las Minas de Wanda, el río Paraná, la Costanera de Puerto Iguazú y el centro de la ciudad, además de bares y restaurantes.
También existe la posibilidad de visitar Ciudad del Este, Paraguay, y otros ríos, arroyos y cascadas de la región.
Según los anfitriones, el intercambio también permite aprender oficios, conocer comidas y culturas argentinas, descubrir frutas de la zona y practicar español.
Cómo es el alojamiento y cuáles son los requisitos
La familia ofrece una pequeña cabaña con capacidad para dos personas. Tiene una cama individual, sábanas, mesa, luz y conexión Wi-Fi.
También dispone de una pequeña cocina equipada con utensilios, mesa, silla, cocina y una conservadora para guardar alimentos. El baño está ubicado a cierta distancia de la cabaña y cuenta con inodoro, ducha caliente y espejo.
Los voluntarios pueden utilizar además el quincho con parrilla y tienen acceso privado a los senderos y cascadas que rodean la propiedad.
La estadía mínima es de dos semanas y pueden participar hasta dos voluntarios.
La convocatoria está dirigida a personas interesadas en el intercambio cultural y en colaborar con el desarrollo de la chacra. Se requiere disponibilidad mínima de dos semanas y predisposición para trabajar entre 4 y 5 horas diarias en las distintas tareas.
También se espera que los participantes colaboren con la limpieza, jardinería, huerta, animales y mantenimiento, y que mantengan ordenado el espacio de alojamiento.
El anfitrión habla español de manera fluida y tiene un nivel principiante de inglés. Además, manifestó su disposición para realizar intercambios de idiomas con los voluntarios.
La convocatoria está publicada en Workaway y puede consultarse allí para conocer las condiciones de participación.
Cuáles son las 7 maravillas naturales del mundo
- Cataratas del Iguazú (Argentina y Brasil): el sistema de caídas de agua más impresionante del planeta, con 275 saltos rodeados de selva tropical.
- Amazonia (Sudamérica): la selva tropical más grande del mundo, que se extiende por nueve países y alberga la mayor biodiversidad de la Tierra.
- Isla de Jeju (Corea del Sur): una isla volcánica famosa por sus tubos de lava, paisajes verdes y sus icónicas esculturas de piedra.
- Río Subterráneo de Puerto Princesa (Filipinas): un río navegable que corre de forma subterránea dentro de una espectacular cueva de piedra caliza antes de desembocar en el mar.
- Bahía de Ha-Long (Vietnam): un impresionante paisaje marino compuesto por miles de islas de piedra caliza y pilares de roca que emergen del agua verde esmeralda.
- Parque Nacional de Komodo (Indonesia): un conjunto de islas volcánicas que sirven de hogar al famoso dragón de Komodo, el lagarto más grande del mundo.
- Montaña de la Mesa (Sudáfrica): una imponente montaña de cima completamente plana que domina el paisaje de la Ciudad del Cabo.
En pocas palabras
- Buscan voluntarios: familias convocan ayuda para una chacra turística en Puerto Iguazú.
- Alojamiento y tareas: se ofrece hospedaje cerca de las Cataratas del Iguazú a cambio de 4-5 horas diarias de trabajo.
- Experiencia única: oportunidad de vivir rodeado de naturaleza y conocer las maravillas de Misiones.