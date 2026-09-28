Buscan voluntarios para trabajar en una de las 7 maravillas naturales del mundo con casa gratis: los requisitos

Qué tareas deben hacer los voluntarios en Puerto Iguazú

El proyecto lleva varios años de desarrollo y sus anfitriones continúan sumando instalaciones. Entre ellas hay cabañas artesanales construidas con piedra y troncos de la zona, un parque recreativo para niños con un tobogán inflable, una cancha de fútbol y una tirolesa.

Quienes participen deberán colaborar con diferentes actividades vinculadas al funcionamiento y mantenimiento del lugar. La convocatoria contempla:

Trabajos de construcción.

Mantenimiento general.

Limpieza.

Jardinería y cuidado de la huerta.

Cuidado de animales.

Actividades de la granja.

Proyectos ecológicos.

Trabajos creativos y de tipo DIY.

Ayuda doméstica.

Intercambio de idiomas.

Una vez finalizada la jornada, los voluntarios disponen de tiempo libre para recorrer la zona y disfrutar de los ríos, arroyos y cascadas cercanos.

La ubicación es uno de los principales atractivos de la experiencia. Durante los momentos libres, los participantes pueden conocer distintos lugares de Misiones y alrededores.

La publicación menciona las Cataratas del Iguazú del lado argentino y brasileño, la selva misionera, las Minas de Wanda, el río Paraná, la Costanera de Puerto Iguazú y el centro de la ciudad, además de bares y restaurantes.

También existe la posibilidad de visitar Ciudad del Este, Paraguay, y otros ríos, arroyos y cascadas de la región.

Según los anfitriones, el intercambio también permite aprender oficios, conocer comidas y culturas argentinas, descubrir frutas de la zona y practicar español.

Cómo es el alojamiento y cuáles son los requisitos

La familia ofrece una pequeña cabaña con capacidad para dos personas. Tiene una cama individual, sábanas, mesa, luz y conexión Wi-Fi.

También dispone de una pequeña cocina equipada con utensilios, mesa, silla, cocina y una conservadora para guardar alimentos. El baño está ubicado a cierta distancia de la cabaña y cuenta con inodoro, ducha caliente y espejo.

Los voluntarios pueden utilizar además el quincho con parrilla y tienen acceso privado a los senderos y cascadas que rodean la propiedad.

La estadía mínima es de dos semanas y pueden participar hasta dos voluntarios.

La convocatoria está dirigida a personas interesadas en el intercambio cultural y en colaborar con el desarrollo de la chacra. Se requiere disponibilidad mínima de dos semanas y predisposición para trabajar entre 4 y 5 horas diarias en las distintas tareas.

También se espera que los participantes colaboren con la limpieza, jardinería, huerta, animales y mantenimiento, y que mantengan ordenado el espacio de alojamiento.

El anfitrión habla español de manera fluida y tiene un nivel principiante de inglés. Además, manifestó su disposición para realizar intercambios de idiomas con los voluntarios.

La convocatoria está publicada en Workaway y puede consultarse allí para conocer las condiciones de participación.

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