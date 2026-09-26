Buscan voluntarios para trabajar en una hermosa isla deshabitada hace 70 años: cama y comida gratis

Sin embargo, su rasgo más distintivo es su condición demográfica: no registra habitantes permanentes desde 1953, año en que sus últimos pobladores fueron evacuados hacia el continente debido al severo aislamiento y la imposibilidad de acceder a servicios esenciales. Las viejas casas originales aún se conservan como parte del patrimonio cultural local.

Requisitos, tareas y comodidades para postularse en Great Blasket Island

Quienes queden seleccionados trabajarán codo a codo con los administradores de la isla entre el 1 de abril y mediados de octubre, aunque los días exactos pueden modificarse en función de la temporada. Entre sus labores diarias deberán:

Atender al público en la cafetería

Elaborar comidas y bebidas

Realizar el mantenimiento general de las instalaciones

Limpiar las dos cabañas entre la salida y entrada de huéspedes.

La organización no solicita experiencia previa en el rubro hotelero, pero sí exige una serie de condiciones básicas:

Tener mayoría de edad.

Dominar el idioma inglés de manera fluida (hablar irlandés suma puntos, aunque no es excluyente).

Demostrar capacidad para el trabajo en equipo y el trato cordial con los visitantes.

Contar con la flexibilidad necesaria para adaptarse a un estilo de vida sin servicios urbanos.

A cambio, el programa brinda hospedaje en una habitación compartida, alimentos durante la estancia, uso de cocina y áreas comunes, además del pasaje de retorno al continente una vez concluido el voluntariado. Los traslados iniciales hasta Irlanda y el viaje hasta el punto de embarque quedan a cargo de cada candidato.

Desde la organización remarcan que la vivencia dista de ser una estancia de descanso. En la isla no hay comercios, vehículos ni población estable, y el rigor del clima puede suspender la navegación marítima durante varios días seguidos. Por este motivo, la convocatoria apunta a perfiles con alta tolerancia al aislamiento geográfico y predisposición para un trabajo dinámico en medio de la naturaleza atlántica.