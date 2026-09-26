Buscan voluntarios para trabajar en una hermosa isla deshabitada hace 70 años: cama y comida gratis

Una búsqueda laboral inusual en un remoto rincón de Europa volvió a encender la fascinación de miles de viajeros internacionales. Se trata de Great Blasket Island, un pintoresco territorio insular ubicado frente a la península de Dingle, en el suroeste de Irlanda, que lanzó una convocatoria para sumar a dos voluntarios de cara a la próxima temporada turística en la isla.
La propuesta ofrece alojamiento y comida sin cargo durante unos seis meses a cambio de colaborar en la atención de una cafetería y el acondicionamiento de dos cabañas vacacionales. El fenómeno es tal que, en procesos anteriores, la iniciativa llegó a superar las 40.000 postulaciones para cubrir únicamente dos vacantes.
Great Blasket es la porción de tierra más extensa del archipiélago Blasket, dentro del condado de Kerry. Bañada por las aguas del océano Atlántico, deslumbra por sus senderos, acantilados, playas y una rica fauna marina compuesta por aves, delfines y focas grises.
Sin embargo, su rasgo más distintivo es su condición demográfica: no registra habitantes permanentes desde 1953, año en que sus últimos pobladores fueron evacuados hacia el continente debido al severo aislamiento y la imposibilidad de acceder a servicios esenciales. Las viejas casas originales aún se conservan como parte del patrimonio cultural local.
Requisitos, tareas y comodidades para postularse en Great Blasket Island
Quienes queden seleccionados trabajarán codo a codo con los administradores de la isla entre el 1 de abril y mediados de octubre, aunque los días exactos pueden modificarse en función de la temporada. Entre sus labores diarias deberán:
- Atender al público en la cafetería
- Elaborar comidas y bebidas
- Realizar el mantenimiento general de las instalaciones
- Limpiar las dos cabañas entre la salida y entrada de huéspedes.
La organización no solicita experiencia previa en el rubro hotelero, pero sí exige una serie de condiciones básicas:
- Tener mayoría de edad.
- Dominar el idioma inglés de manera fluida (hablar irlandés suma puntos, aunque no es excluyente).
- Demostrar capacidad para el trabajo en equipo y el trato cordial con los visitantes.
- Contar con la flexibilidad necesaria para adaptarse a un estilo de vida sin servicios urbanos.
A cambio, el programa brinda hospedaje en una habitación compartida, alimentos durante la estancia, uso de cocina y áreas comunes, además del pasaje de retorno al continente una vez concluido el voluntariado. Los traslados iniciales hasta Irlanda y el viaje hasta el punto de embarque quedan a cargo de cada candidato.
Desde la organización remarcan que la vivencia dista de ser una estancia de descanso. En la isla no hay comercios, vehículos ni población estable, y el rigor del clima puede suspender la navegación marítima durante varios días seguidos. Por este motivo, la convocatoria apunta a perfiles con alta tolerancia al aislamiento geográfico y predisposición para un trabajo dinámico en medio de la naturaleza atlántica.
En pocas palabras
- Convocatoria laboral: buscan voluntarios para trabajar seis meses en Great Blasket Island, Irlanda.
- Condiciones: se ofrece alojamiento y comida a cambio de atención en cafetería y acondicionamiento de cabañas.
- Requisitos: mayoría de edad, inglés fluido y capacidad de adaptación al aislamiento son necesarios.