La misteriosa isla que mata al que se acerca: pueblo aislado con idioma indescifrable que rechaza al mundo

Vista aérea de la Isla Sentinel del Norte, tan peligrosa como única. Foto: Wikicommons.

Tampoco producen fuego de manera conocida. Sin embargo, conservan brasas o utiliza aquellos que se originan naturalmente, lo que permite mantenerlo cuando resulta necesario.

Su idioma continúa sin ser descifrado y no existen datos precisos sobre cuántas personas viven actualmente en la isla. En 2001, un censo realizado desde un helicóptero contabilizó 21 hombres y 18 mujeres. Estimaciones posteriores de organizaciones como Survival International ubicaron la población entre 50 y 200 habitantes.

Isla imposible, pueblo decididamente aislado: la historia de Sentinel del Norte

Estudios genéticos realizados sobre otros pueblos de las islas Andamán sugieren que los antepasados de los sentineleses llevan más de 60.000 años en la región. Debido a su aislamiento, también existe preocupación por su vulnerabilidad frente a enfermedades comunes para otras poblaciones.

La legislación india protege el territorio. Existe una zona de exclusión de cinco millas náuticas alrededor de la isla, establecida bajo la Ley de Protección de las Tribus Aborígenes de 1956. El objetivo es impedir el contacto y preservar a la comunidad.

Aun así, hubo intentos de llegar hasta sus costas. En noviembre de 2018, el misionero estadounidense John Allen Chau ingresó ilegalmente en la isla con la intención de predicar el cristianismo y murió al ser atacado con flechas.

En marzo de 2025, el estadounidense Mykhailo Polyakov, un joven youtuber, también consiguió acercarse en un kayak inflable. Dejó una lata de Coca-Cola y un coco como ofrenda, pero fue detenido posteriormente por la policía india. Se enfrentaba a una pena de hasta cinco años de prisión.

Existe una excepción en la historia de los contactos. La antropóloga india Madhumala Chattopadhyay consiguió aproximarse a la costa durante expediciones en las que arrojaba cocos al agua. Los sentineleses llegaron a acercarse para recogerlos, pero ni siquiera ella logró ingresar en la isla.

Chattopadhyay sostiene una postura clara sobre el futuro de la comunidad: "no necesitan que nadie los proteja, necesitan que los dejen en paz".

Por eso, la política oficial de India mantiene el aislamiento y desalienta cualquier nuevo intento de contacto. La isla continúa siendo uno de los pocos lugares del mundo donde una comunidad humana conserva una relación prácticamente inexistente con la sociedad exterior.