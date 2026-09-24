No es Inglaterra ni Dinamarca: el pueblo de Buenos Aires que parece salido de Europa y está a 117 km de CABA

Al recorrer sus pocas calles aparecen también antiguas casonas, almacenes de ramos generales, fondas y otros edificios que forman parte del patrimonio local. La Provincia de Buenos Aires destaca que Azcuénaga conserva construcciones vinculadas con su origen inmigrante y que buena parte de su identidad turística se apoya justamente en ese patrimonio.

El pueblo escondido de Buenos Aires que parece europeo y se convirtió en una escapada turística

Azcuénaga no necesita grandes edificios ni atracciones artificiales para llamar la atención. Su atractivo está en un pueblo pequeño, nacido con el ferrocarril, que conserva calles de tierra, construcciones de otra época y el ritmo pausado del campo bonaerense.

El pueblo también tiene una particularidad gastronómica. Aunque durante la semana mantiene un ritmo tranquilo, los fines de semana recibe visitantes atraídos por sus restaurantes y propuestas de cocina casera. Una publicación reciente contabilizó alrededor de una decena de propuestas gastronómicas en una localidad de aproximadamente 350 habitantes.

Entre los sitios que se pueden recorrer aparecen la estación ferroviaria, la antigua fonda Sforzini, el Conventillo de Casa Terrén, la Casa Terrén y Cía., la panadería La Moderna y la capilla Nuestra Señora de la Asunción.