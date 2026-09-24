A poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires existe un pueblo donde las calles de tierra, las casas antiguas y una estación ferroviaria de más de un siglo forman parte del paisaje cotidiano. Es Azcuénaga, una pequeña localidad del partido de San Andrés de Giles que nació alrededor del ferrocarril y que hoy se convirtió en uno de los destinos elegidos para una escapada rural.
No es Inglaterra ni Dinamarca: el pueblo de Buenos Aires que parece salido de Europa y está a 117 km de CABA
A 117 km de la Ciudad de Buenos Aires, Azcuénaga sorprende con sus calles de tierra y casonas que evocan la Europa rural, convirtiéndose en un destino de escapada.
La localidad fue fundada el 1° de abril de 1880, con la inauguración de la estación del entonces Ferrocarril del Oeste. A partir de allí comenzó a desarrollarse el pueblo, que todavía conserva parte de aquella fisonomía vinculada al crecimiento ferroviario de fines del siglo XIX.
Parece Europa, pero está en Buenos Aires: el pueblo de calles de tierra y casonas que sorprende a los turistas
Uno de los puntos más llamativos de este pueblo de Buenos Aires es precisamente la antigua estación. El edificio que reemplazó a la primera construcción de madera tiene dos plantas y está coronado por un techo piramidal con tejas francesas. En su momento, la parte superior funcionaba como vivienda para la familia del jefe de estación.
Al recorrer sus pocas calles aparecen también antiguas casonas, almacenes de ramos generales, fondas y otros edificios que forman parte del patrimonio local. La Provincia de Buenos Aires destaca que Azcuénaga conserva construcciones vinculadas con su origen inmigrante y que buena parte de su identidad turística se apoya justamente en ese patrimonio.
El pueblo escondido de Buenos Aires que parece europeo y se convirtió en una escapada turística
Azcuénaga no necesita grandes edificios ni atracciones artificiales para llamar la atención. Su atractivo está en un pueblo pequeño, nacido con el ferrocarril, que conserva calles de tierra, construcciones de otra época y el ritmo pausado del campo bonaerense.
El pueblo también tiene una particularidad gastronómica. Aunque durante la semana mantiene un ritmo tranquilo, los fines de semana recibe visitantes atraídos por sus restaurantes y propuestas de cocina casera. Una publicación reciente contabilizó alrededor de una decena de propuestas gastronómicas en una localidad de aproximadamente 350 habitantes.
Entre los sitios que se pueden recorrer aparecen la estación ferroviaria, la antigua fonda Sforzini, el Conventillo de Casa Terrén, la Casa Terrén y Cía., la panadería La Moderna y la capilla Nuestra Señora de la Asunción.
En pocas palabras
- Azcuénaga: Un pueblo bonaerense que evoca la Europa rural a 117 km de CABA.
- Atractivos: Conserva calles de tierra, casonas antiguas y una estación ferroviaria de más de un siglo.
- Escapada: Se destaca como un destino elegido para turismo rural y gastronomía casera los fines de semana.