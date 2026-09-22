Video: una cámara captó el momento exacto del crimen entre dos linyeras

"Locura total"



Porque asesinaron a un hombre con una lanza en Vombates de los Pozos y Cochabamba, en el barrio de Constitución. https://t.co/BDNGH72Kb1 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 22, 2026

El crimen entre linyeras tras una pelea

La pelea se dio en el cruce de la calle Combate de los Pozos y el Pasaje Jenner, en la zona de Constitución. En ese escenario, dos personas comenzaron a mantener un enfrentamiento primero a los gritos y luego con agresiones físicas. En ese momento, uno de los protagonistas agarró una muleta, que tenía en la punta una faca, y apuñaló a su rival en el cuello.

Testigos llamados al 911 y al lugar fue derivado personal de la Comisaría Vecinal 3B y el SAME, que confirmó el fallecimiento de la víctima durante su traslado al Hospital Argerich, informaron fuentes vinculadas a la investigación de manera oficial.

Acerca del homicida, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires logró identificarlo a los pocos minutos, pero continúa su búsqueda debido a que se dio a la fuga tras el crimen.

La causa que investiga el violento crimen callejero quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 9, que dispuso la intervención a la División Homicidios, que realiza tareas para detener al agresor.