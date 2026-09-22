Una pelea entre dos linyeras tuvo una escalada rápida y un desenlace inesperado: un crimen. El violento episodio callejero ocurrido en un barrio de Buenos Aires quedó filmado por una cámara de seguridad de una estación de servicio ubicada en las inmediaciones del lugar. Las imágenes se viralizaron y complicaron al único sospechoso que tiene el expediente penal.
Video: una cámara captó el momento exacto del crimen entre dos linyeras
El crimen quedó registrado por una cámara de seguridad de una estación de servicio cercana
La pelea entre dos hombres en situación de calle terminó de manera fatal con un muerto en el barrio porteño de Constitución y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.
De hecho, las imágenes se convirtieron en una de las pruebas claves en la investigación que avanza a paso firme y que podría tener una resolución rápida cuando sea capturado el sospechoso del crimen.
El crimen entre linyeras tras una pelea
La pelea se dio en el cruce de la calle Combate de los Pozos y el Pasaje Jenner, en la zona de Constitución. En ese escenario, dos personas comenzaron a mantener un enfrentamiento primero a los gritos y luego con agresiones físicas. En ese momento, uno de los protagonistas agarró una muleta, que tenía en la punta una faca, y apuñaló a su rival en el cuello.
Testigos llamados al 911 y al lugar fue derivado personal de la Comisaría Vecinal 3B y el SAME, que confirmó el fallecimiento de la víctima durante su traslado al Hospital Argerich, informaron fuentes vinculadas a la investigación de manera oficial.
Acerca del homicida, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires logró identificarlo a los pocos minutos, pero continúa su búsqueda debido a que se dio a la fuga tras el crimen.
La causa que investiga el violento crimen callejero quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 9, que dispuso la intervención a la División Homicidios, que realiza tareas para detener al agresor.
En pocas palabras
- Crimen: Una pelea entre dos indigentes en Buenos Aires terminó con un muerto.
- Video: Cámaras de seguridad captaron el momento exacto de la agresión fatal.
- Investigación: La policía busca al sospechoso, identificado tras la fuga.