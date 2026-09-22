Las secuelas de la niña que fue apuñalada por su padrino y testigo del crimen de su madre

Morena Bissotto, la víctima del crimen en Maipú.

La pequeña, ahora de 3 años, "ha tenido secuelas de lo que presenció. Hemos tratado de que no piense en eso, de distraerla, pero todos los días pide por su madre pese a que sabe que está muerta. Todavía no puede hacer un tratamiento psicológico por su edad", relató el padre de Morena Bissotto y abuelo de la pequeña.

"Ella no puede escuchar ruidos fuertes. También solía agarrar una muñeca y le pega. También tiene 19 puntos en el cuello. Estamos esperando que sea más grande para hacerle una cirugía y que no se le note", agregó Walter Bissotto durante el juicio.

En coincidencia, la madre y abuela de las víctimas agregó que "Omar Poblete era el padrino pero un día antes del femicidio Morena me había dicho que no quería más que lo fuera porque ni las miraba".

Omar Poblete es juzgado por el crimen.

Pareja del asesino y cuñada de la víctima fatal

Otra declaración importante de este martes fue la de Lucía Castellano, quien al momento del crimen era la pareja de Omar Poblete desde hacía 13 años y tenían 3 hijos: "Hacía algunos días que le había pedido que se fuera de la casa".

La mujer, cuñada de Morena Bissotto, detalló la situación de consumo de cocaína de Omar Poblete que se había "intensificado" en los últimos años por lo que había tomado la decisión de separarse.

Pero también se refirió a que Omar Poblete no la dejaba tener amigos y hasta la obligaba a consumir cocaína: "A veces rompía cosas. En terapia luego entendí que muchas veces me abusó porque yo no quería tener relaciones y él me obligaba, después me pedía perdón".

El crimen en Maipú

Morena Bissotto y Omar Poblete eran concuñados. Ambos vivían con sus respectivas parejas, hermanos entre sí, en un mismo terreno que tenía dos casas en calle Padre Vera al 575, en Maipú. Entre ellos no había antecedentes violentos, pero testigos relataron que el hombre tenía problemas por adicción a la cocaína.

En la mañana del 12 de septiembre de 2024, cerca de las 9, los hermanos se habían retirado de sus casas. Según la acusación, Omar Poblete aprovechó la situación para ingresar al otro domicilio y con un cuchillo de cocina atacó en reiteradas ocasiones a su concuñada que estaba acostada en la pieza.

La joven intentó defenderse pero fue en vano ya que recibió una herida letal en el cuello. Luego de matarla, el agresor atacó a su bebé y le produjo un corte a la altura del mentón. Afortunadamente, no pudo concretar su crimen.

Vecinos advirtieron la situación tras los pedidos de auxilio de la víctima y hasta vieron cómo el asesino escapó por los techos. Omar Poblete fue atrapado a pocas cuadras del lugar del hecho, con su remera toda ensangrentada. A algunas personas les dijo que había sufrido un robo, para ocultar el crimen.