Tenía 1 año y 8 meses. Dormía junto a su mamá, Morena Bissotto (22), en una casa en Maipú. En ese momento, su padrino Omar Facundo Poblete (36) entró y apuñaló a ambas en el cuello. La niña sobrevivió pero la joven murió. Por estos días, el crimen ocurrido hace 2 años se está reconstruyendo en un juicio por jurado.
Las secuelas de la niña que fue apuñalada por su padrino y testigo del crimen de su madre
Los padres de Morena Bissotto (22), que fue asesinada por Omar Poblete (36) en Maipú, dieron detalles sobre el crimen y sobre la vida de su hija que sobrevivió al ataque
Este martes comenzaron a declarar los testigos en el juicio que busca determinar si el crimen de Morena Bissotto fue un homicidio simple o se trató de un femicidio, es decir, existió un componente de violencia de género. Nadie niega que su concuñado fue el autor del hecho de sangre.
Los padres de la víctima fatal fueron los primeros testigos del juicio. Pero no sólo se refirieron a cómo se enteraron del crimen, sino también a la vida de la niña que sobrevivió al ataque y actualmente está bajo su guarda.
La pequeña, ahora de 3 años, "ha tenido secuelas de lo que presenció. Hemos tratado de que no piense en eso, de distraerla, pero todos los días pide por su madre pese a que sabe que está muerta. Todavía no puede hacer un tratamiento psicológico por su edad", relató el padre de Morena Bissotto y abuelo de la pequeña.
"Ella no puede escuchar ruidos fuertes. También solía agarrar una muñeca y le pega. También tiene 19 puntos en el cuello. Estamos esperando que sea más grande para hacerle una cirugía y que no se le note", agregó Walter Bissotto durante el juicio.
En coincidencia, la madre y abuela de las víctimas agregó que "Omar Poblete era el padrino pero un día antes del femicidio Morena me había dicho que no quería más que lo fuera porque ni las miraba".
Pareja del asesino y cuñada de la víctima fatal
Otra declaración importante de este martes fue la de Lucía Castellano, quien al momento del crimen era la pareja de Omar Poblete desde hacía 13 años y tenían 3 hijos: "Hacía algunos días que le había pedido que se fuera de la casa".
La mujer, cuñada de Morena Bissotto, detalló la situación de consumo de cocaína de Omar Poblete que se había "intensificado" en los últimos años por lo que había tomado la decisión de separarse.
Pero también se refirió a que Omar Poblete no la dejaba tener amigos y hasta la obligaba a consumir cocaína: "A veces rompía cosas. En terapia luego entendí que muchas veces me abusó porque yo no quería tener relaciones y él me obligaba, después me pedía perdón".
El crimen en Maipú
Morena Bissotto y Omar Poblete eran concuñados. Ambos vivían con sus respectivas parejas, hermanos entre sí, en un mismo terreno que tenía dos casas en calle Padre Vera al 575, en Maipú. Entre ellos no había antecedentes violentos, pero testigos relataron que el hombre tenía problemas por adicción a la cocaína.
En la mañana del 12 de septiembre de 2024, cerca de las 9, los hermanos se habían retirado de sus casas. Según la acusación, Omar Poblete aprovechó la situación para ingresar al otro domicilio y con un cuchillo de cocina atacó en reiteradas ocasiones a su concuñada que estaba acostada en la pieza.
La joven intentó defenderse pero fue en vano ya que recibió una herida letal en el cuello. Luego de matarla, el agresor atacó a su bebé y le produjo un corte a la altura del mentón. Afortunadamente, no pudo concretar su crimen.
Vecinos advirtieron la situación tras los pedidos de auxilio de la víctima y hasta vieron cómo el asesino escapó por los techos. Omar Poblete fue atrapado a pocas cuadras del lugar del hecho, con su remera toda ensangrentada. A algunas personas les dijo que había sufrido un robo, para ocultar el crimen.
En pocas palabras
- Crimen en Maipú: se juzga el femicidio de Morena Bissotto, apuñalada por su concuñado Omar Poblete.
- Testimonios clave: los padres de la víctima detallaron las secuelas de la hija sobreviviente y la relación tensa previa al hecho.
- Contexto del agresor: la pareja de Poblete confirmó su consumo de cocaína y episodios de violencia doméstica.