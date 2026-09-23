Gitanas a juicio: están acusadas de estafar a una peluquera que se terminó quitando la vida

Una gitana fue filmada hablando con la peluquera estafada.

La investigación por la estafa tras el suicidio de la víctima

Conforme a la información aportada de manera oficial, el fiscal Ignacio Torrigino las acusa a las 3 de haber estafado por $14 millones a la víctima el pasado 20 de enero cuando se acercaron a su peluquería en Ingeniero Budge donde le expresaron que, mediante un supuesto ritual de limpieza, “procurarían eliminar un presunto maleficio económico” que le impedía progresar y de esa manera asegurar el éxito de un emprendimiento.

Transcurrido un determinado lapso de tiempo y, ante la falta de restitución del dinero, la peluquera habría comenzado a sospechar de las mencionadas, tratándose de comunicar con las mismas sin obtener resultados. Es por ello por lo que, al darse cuenta de la estafa y la pérdida de los ahorros que tenía con su pareja, se suicidó tras ingerir ácido muriático.

La peluquera que se terminó suicidando tras la estafa.

A partir de este desenlace, comenzó una investigación que permitió desbaratar la banda familiar. Primero Yavanovich y María Silvia Mitrovich se entregaron en la Justicia, mientras que Marta Noemí Mitrovich fue capturada meses después en la provincia de Salta, donde iba a cometer otra estafa similar.

La figura de la líder de la banda que cometió la estafa había tomado repercusión durante su fuga debido a que, a fines de mayo, cuando ya tenía un pedido de captura vigente, se acercó a la sede central del Registro Nacional de las Personas (Renaper) de Diagonal Norte, donde tramitó su nuevo ejemplar de Documento Nacional de Identidad.