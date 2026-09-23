La presunta banda criminal de gitanas que cometieron una millonaria estafa a una peluquera, quien luego se terminó quitando la vida cuando descubrió el engaño, deberá sentarse en el banquillo de acusados.
Gitanas a juicio: están acusadas de estafar a una peluquera que se terminó quitando la vida
El fiscal las acusa a las 3 de haber estafado por $14 millones a la víctima el pasado 20 de enero cuando se acercaron a su peluquería
El fiscal Ignacio Torrigino, de la UFI 19 de Lomas de Zamora, solicitó que las gitanas Marta Noemí Mitrovich, Nancy Marina Yavanovich y María Silvia Mitrovich vayan a juicio por estafar a la peluquera Merlin Díaz Silva en un presunto ritual de limpieza, quien luego se mató.
En el dictamen de fiscalía de las últimas horas también se añadió la prisión preventiva contra Marta Mitrovich por riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, por lo que solicitó que sea derivada a una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense.
La investigación por la estafa tras el suicidio de la víctima
Conforme a la información aportada de manera oficial, el fiscal Ignacio Torrigino las acusa a las 3 de haber estafado por $14 millones a la víctima el pasado 20 de enero cuando se acercaron a su peluquería en Ingeniero Budge donde le expresaron que, mediante un supuesto ritual de limpieza, “procurarían eliminar un presunto maleficio económico” que le impedía progresar y de esa manera asegurar el éxito de un emprendimiento.
Transcurrido un determinado lapso de tiempo y, ante la falta de restitución del dinero, la peluquera habría comenzado a sospechar de las mencionadas, tratándose de comunicar con las mismas sin obtener resultados. Es por ello por lo que, al darse cuenta de la estafa y la pérdida de los ahorros que tenía con su pareja, se suicidó tras ingerir ácido muriático.
A partir de este desenlace, comenzó una investigación que permitió desbaratar la banda familiar. Primero Yavanovich y María Silvia Mitrovich se entregaron en la Justicia, mientras que Marta Noemí Mitrovich fue capturada meses después en la provincia de Salta, donde iba a cometer otra estafa similar.
La figura de la líder de la banda que cometió la estafa había tomado repercusión durante su fuga debido a que, a fines de mayo, cuando ya tenía un pedido de captura vigente, se acercó a la sede central del Registro Nacional de las Personas (Renaper) de Diagonal Norte, donde tramitó su nuevo ejemplar de Documento Nacional de Identidad.
En pocas palabras
- Estafan a una peluquera: tres gitanas la habrían engañado en un supuesto ritual de limpieza por $14 millones.
- Trágico desenlace: tras la estafa y la pérdida de sus ahorros, la víctima se suicidó.
- Proceso judicial: la fiscalía solicitó juicio oral para las acusadas y prisión preventiva para la líder de la banda.