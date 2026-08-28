Marta Noemí Mitrovich y su clan familiar concretaron en enero de este año una estafa contra la peluquera Merlin Díaz Silva en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora en el marco de un presunto ritual de limpieza. Luego de permanecer varios meses prófuga, momento en el que renovó su DNI sin ser alertada, la líder de la organización fue detenida en las últimas horas en Salta.
El perfil de la gitana detenida por una estafa de $14 millones a una peluquera
La líder de la organización, Marta Noemí Mitrovich, fue detenida en Salta tras permanecer prófuga, mientras que otros implicados se presentaron ante la justicia por la estafa
La víctima habría hecho entrega de sus ahorros personales, $14 millones, a Marta Noemí Mitrovich, Nancy Marina Yavanovich y María Silvia Mitrovich, quienes mediante un supuesto ritual de limpieza le habrían manifestado que procurarían eliminar un presunto “maleficio económico” que le impedía progresar y de esa manera asegurar el éxito de su peluquería.
Transcurrido un determinado lapso de tiempo y, ante la falta de restitución del dinero, la víctima de la estafa habría comenzado a sospechar de las mencionadas, tratándose de comunicar con las mismas sin obtener resultados. Es por ello que, al darse cuenta de la estafa y la pérdida de sus ahorros, se suicidó.
La captura de la última prófuga
Antes de quitarse la vida, la peluquera habría dejado una carta de despedida dirigida a su pareja y demás familiares, en la cual “se habría disculpado por la decisión adoptada y, asimismo, habría solicitado en la misiva que se denunciara a las personas involucradas, aportando diversos datos de interés para el esclarecimiento del hecho”.
En virtud de ello, se dio inicio a una serie de diligencias investigativas orientadas a lograr la localización de la mencionada, acusada de liderar un clan familiar de la comunidad gitana dedicada a la comisión de estafas en distintas modalidades.
Como resultado de las diligencias practicadas, la investigación se direccionó hacia el entorno familiar de la prófuga, logrando establecerse que la misma mantendría contacto con dos sujetos. Ambos prestaron colaboración con la imputada al facilitar su traslado hacia la sede central del Registro Nacional de las Personas (Renaper) de Diagonal Norte, donde tramitó su nuevo ejemplar de Documento Nacional de Identidad.
Ante el escándalo que generó este acto, el RENAPER aseguró en un comunicado que no recibió ninguna notificación judicial sobre el pedido de captura que pesaba sobre Marta Mitrovich al momento de tramitar y retirar su DNI.
Con los elementos reunidos, se dispuso librar las correspondientes órdenes de allanamiento y detención respecto de los cómplices por el delito de encubrimiento, que se materializaron el pasado 24 de julio. Acerca de María Silvia y Nancy Marina, se presentaron a través de sus abogados y consiguieron la eximición de prisión en la causa por estafa.
En pocas palabras
- Estafa millonaria: una peluquera fue víctima de una estafa de $14 millones por un clan familiar en Lomas de Zamora.
- Ritual de limpieza: las estafadoras prometieron eliminar un "maleficio económico" a la víctima mediante un ritual.
- Suicidio y detención: la víctima se suicidó tras la estafa; la líder del clan fue detenida en Salta tras renovar su DNI.