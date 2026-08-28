El perfil de la gitana detenida por una estafa de $14 millones a una peluquera

La víctima de la estafa en Buenos Aires.

La captura de la última prófuga

Antes de quitarse la vida, la peluquera habría dejado una carta de despedida dirigida a su pareja y demás familiares, en la cual “se habría disculpado por la decisión adoptada y, asimismo, habría solicitado en la misiva que se denunciara a las personas involucradas, aportando diversos datos de interés para el esclarecimiento del hecho”.

En virtud de ello, se dio inicio a una serie de diligencias investigativas orientadas a lograr la localización de la mencionada, acusada de liderar un clan familiar de la comunidad gitana dedicada a la comisión de estafas en distintas modalidades.

Como resultado de las diligencias practicadas, la investigación se direccionó hacia el entorno familiar de la prófuga, logrando establecerse que la misma mantendría contacto con dos sujetos. Ambos prestaron colaboración con la imputada al facilitar su traslado hacia la sede central del Registro Nacional de las Personas (Renaper) de Diagonal Norte, donde tramitó su nuevo ejemplar de Documento Nacional de Identidad.

LA ASQUEROSA RESPUESTA DE UNA DE LAS GITANAS A LA MUJER QUE SE SUICIDÓ TRAS SER ESTAFADA EN 14 MILLONES pic.twitter.com/pHylDFbmIU — Vía Szeta (@mauroszeta) March 9, 2026

Ante el escándalo que generó este acto, el RENAPER aseguró en un comunicado que no recibió ninguna notificación judicial sobre el pedido de captura que pesaba sobre Marta Mitrovich al momento de tramitar y retirar su DNI.

Con los elementos reunidos, se dispuso librar las correspondientes órdenes de allanamiento y detención respecto de los cómplices por el delito de encubrimiento, que se materializaron el pasado 24 de julio. Acerca de María Silvia y Nancy Marina, se presentaron a través de sus abogados y consiguieron la eximición de prisión en la causa por estafa.