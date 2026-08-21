Seis años de cárcel para el estafador serial que engañó a 10 víctimas con viajes por casi $200 millones

Pedro Dante Guillén (55) era el dueño de Guillén Enterprise, una agencia de viaje ubicada en pleno centro. En enero de 2025 acumuló una decena de denuncias por personas que pagaron sus viajes pero nunca se realizaron o sufrieron inconvenientes durante los trayectos. El hombre terminó detenido e imputado por 10 casos de estafas, que totalizaron más de $175 millones.

Este viernes se realizó un juicio abreviado tras un acuerdo entre el estafador serial y el fiscal de Delitos Económicos, Juan Ticheli. Pedro Guillén fue condenado a una pena de 6 años de prisión en efectivo, los cuales continuará cumpliendo en la cárcel -si bien en mayo de 2025 le dieron domiciliaria no se hizo efectiva porque no rindió la caución de $50 millones-.