Arruinó las vacaciones de 10 familias y se llevó una suma cercana a los $200 millones. Pero no le salió gratis, quedó alojado en la cárcel meses después. Ahora, tras admitir haber cometido la decena de estafas con viajes turísticos, recibió una pena de 6 años de prisión.
Seis años de cárcel para el estafador serial que engañó a 10 víctimas con viajes por casi $200 millones
Pedro Dante Guillén (56) admitió haber cometido todas las estafas hace más de 2 años y fue declarado culpable
Pedro Dante Guillén (55) era el dueño de Guillén Enterprise, una agencia de viaje ubicada en pleno centro. En enero de 2025 acumuló una decena de denuncias por personas que pagaron sus viajes pero nunca se realizaron o sufrieron inconvenientes durante los trayectos. El hombre terminó detenido e imputado por 10 casos de estafas, que totalizaron más de $175 millones.
Este viernes se realizó un juicio abreviado tras un acuerdo entre el estafador serial y el fiscal de Delitos Económicos, Juan Ticheli. Pedro Guillén fue condenado a una pena de 6 años de prisión en efectivo, los cuales continuará cumpliendo en la cárcel -si bien en mayo de 2025 le dieron domiciliaria no se hizo efectiva porque no rindió la caución de $50 millones-.
Cada estafa, en detalle
De los más de $175 millones -entre pesos argentinos y dólares- que le pagaron, todos los hechos ocurrieron entre julio y diciembre de 2024 bajo el mismo modus operandi, con algunas variaciones entre ellos. Estos son los 10 hechos por los que condenaron a Pedro Guillén, en orden cronológico:
- 10 de julio: un hombre se dirigió hasta la oficina de Guillen Enterprise, ubicada en el edificio BUCI ubicado en pleno centro. Contrató un viaje para 9 personas que iban a disfrutar 10 noches en hoteles all inclusive de Punta Cana y Bayahibe. Ese mismo día pagó 6.400 dólares, en diciembre 8.280 y el 7 de enero completó con 2.750. El 19 de enero debía recibir la documentación para las vacaciones, pero dos días antes se conocieron mediáticamente las múltiples estafas.
- 18 de julio: en la misma oficina de la empresa de turismo le pagó a Pedró Guillén una suma de $8.580.000 para realizar un viaje a República Dominicana, el cual nunca pudieron concretar.
- 28 de agosto: un hombre contrató un paquete para 6 personas. El destino del viaje al exterior también era Punta Cana y Bayahibe. ese día pagó $7.644.000 y el 10 de enero completó una suma de $5 millones. Días después, la empresa adujo problemas financieros.
- 9 de octubre: dos personas le dieron a Pedro Guillén una suma de 2 mil dólares en efectivo como parte de un viaje a México que quedó frustrado.
- 23 de octubre: otro grupo integrado por 6 personas contrató a Guillén Enterprise para concretar unas vacaciones todo incluido en Punta Cana y Bayahibe. Ese mismo día transfirieron mil dólares y días después abonaron en efectivo 9.270 dólares restantes.
- 6 de noviembre: una familia integrada por un matrimonio y dos niños se disponían a viajar a un hotel lujoso en México. Para ello pagaron ese día 3.500 dólares. El último día de 2024, Pedro Guillén los citó a la oficina para que cancelen el paquete, por lo que abonaron 3.600 en billetes estadounidenses. Nunca concretaron el viaje al exterior.
- 11 de noviembre: un hombre se dirigió a la oficina de la empresa de turismo y contrató un paquete todo incluido a Cancún, por lo que transfirió $1.100.000. El viaje incluía a 7 personas más que en total pagaron $4.655.000 y 4.200 dólares.
- 23 de noviembre: se concretó, según la denuncia, la estafa con mayor cantidad de víctimas. Se trata de 21 personas que se disponían a tomarse unas buenas vacaciones en Punta Cana. Ese mismo día pagaron 31 mil dólares y el 2 de diciembre siguiente completaron 32.250 dólares. Dos días después de Navidad, Pedro Guillén los citó, les dijo que había sido víctima de una estafa y que había prestamistas que lo estaban amenazando. Se comprometió a devolver el dinero con una chequera con la cual podrían cobrar $3 millones por semana. Las víctimas lograron cobrar los primeros tres papeles, pero luego cesaron los pagos.
- 7 de diciembre: es el único caso donde la víctima concretó la operación en la casa de Pedro Guillén, en el barrio Unimev de Guaymallén, y no en la oficina de la empresa. En ese caso se pagó 5 mil dólares en reserva por un paquete a Cuba con todo incluido para 9 personas.
- Sin fecha: en esta imputación no está clara la fecha de pago, pero se trata de una familia que denunció haber abonado 13.200 dólares para viajar a República Dominicana y Estados Unidos y terminó siendo estafada.
En pocas palabras
- Condenado por estafas: Pedro Dante Guillén recibió 6 años de prisión por engañar a 10 víctimas con viajes.
- Modus operandi: cobró por viajes que nunca se concretaron o sufrieron inconvenientes, sumando casi $200 millones.
- Juicio abreviado: el estafador serial admitió los hechos y llegó a un acuerdo con la fiscalía.