El modus operandi de la estafa con Temu que sufrió un conocido actor

Jorge Martínez, el actor que terminó estafado

La concreción de la estafa contra Jorge Martínez

Una vez obtenidos los datos bancarios, los estafadores actuaron con rapidez. En lugar de acreditar el dinero prometido, accedieron a la cuenta y retiraron los fondos restantes que Jorge Martínez había logrado reunir tras la primera estafa: aproximadamente 1.400 dólares. Cuando el actor se acercó al banco para verificar la operación, descubrió que el saldo había desaparecido.

Esta segunda operación lo dejó completamente sin recursos, ya que previamente le habían vaciado 4 cuentas bancarias mediante una estafa de inversión falsa que utilizaba videos generados con inteligencia artificial de figuras como Lionel Messi y Javier Milei.

Jorge Martínez, el actor que terminó estafado.

Este tipo de estafa se enmarca en una modalidad cada vez más común de phishing y suplantación de identidad de plataformas de comercio electrónico. Los estafadores aprovechan la popularidad de marcas como Temu, que opera con promociones agresivas y premios a clientes, para generar confianza. Contactan a las víctimas por teléfono tras una compra real o simulada, ofrecen beneficios inmediatos y solicitan datos bancarios bajo la excusa de procesar el depósito.

En el caso de Jorge Martínez, los números desde los que llamaban provenían de España e Inglaterra, un detalle que el actor logró registrar tras la estafa.