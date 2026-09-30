El actor Jorge Martínez, de 79 años y recordado galán de telenovelas de las décadas del 80 y 90, denunció recientemente haber sido víctima de una doble estafa virtual que lo dejó sin sus ahorros. El segundo engaño, ocurrido poco después del primero, involucró la marca de la plataforma internacional de compras Temu.
El modus operandi de la estafa con Temu que sufrió un conocido actor
Los estafadores, haciéndose pasar por personal de Temu, le informaron que, debido a su buen comportamiento como comprador esa semana, le depositarían $500.000
Según el relato del propio actor, los delincuentes se hicieron pasar por representantes de la tienda Temu y le ofrecieron un supuesto premio económico por ser un “buen cliente”. El modus operandi comenzó después de que Jorge Martínez realizara compras de artículos a través de la plataforma.
Recibió una llamada en la que los estafadores, haciéndose pasar por personal de Temu, le informaron que, debido a su buen comportamiento como comprador esa semana, le depositarían $500.000 en su cuenta bancaria. La propuesta parecía una recompensa legítima por fidelidad al sitio de e-commerce. El actor, confiado, proporcionó los datos de su cuenta para recibir el supuesto depósito. Pero terminó embaucado.
La concreción de la estafa contra Jorge Martínez
Una vez obtenidos los datos bancarios, los estafadores actuaron con rapidez. En lugar de acreditar el dinero prometido, accedieron a la cuenta y retiraron los fondos restantes que Jorge Martínez había logrado reunir tras la primera estafa: aproximadamente 1.400 dólares. Cuando el actor se acercó al banco para verificar la operación, descubrió que el saldo había desaparecido.
Esta segunda operación lo dejó completamente sin recursos, ya que previamente le habían vaciado 4 cuentas bancarias mediante una estafa de inversión falsa que utilizaba videos generados con inteligencia artificial de figuras como Lionel Messi y Javier Milei.
Este tipo de estafa se enmarca en una modalidad cada vez más común de phishing y suplantación de identidad de plataformas de comercio electrónico. Los estafadores aprovechan la popularidad de marcas como Temu, que opera con promociones agresivas y premios a clientes, para generar confianza. Contactan a las víctimas por teléfono tras una compra real o simulada, ofrecen beneficios inmediatos y solicitan datos bancarios bajo la excusa de procesar el depósito.
En el caso de Jorge Martínez, los números desde los que llamaban provenían de España e Inglaterra, un detalle que el actor logró registrar tras la estafa.
En pocas palabras
- Actor Jorge Martínez: denunció ser víctima de una doble estafa virtual que lo dejó sin ahorros.
- Estafa con Temu: los delincuentes se hicieron pasar por la marca para robarle sus fondos.
- Modus Operandi: contactaron al actor ofreciendo un supuesto premio y solicitaron sus datos bancarios.