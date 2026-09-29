Estafó con un posnet de Mercado Pago, cobró las ventas de 2 comercios y quedó libre tras pagar $50 millones

El hombre estaba detenido desde el 25 de junio pasado, cuando una investigación determinó que a mediados de mayo concurrió a Hipercerámico, ubicado en Las Heras. El hombre simuló ser un cliente que averiguaba precios, pero aprovechó un momento de distracción para tomar el posnet de Mercado Pago y poner su propia cuenta como destinataria de los ingresos de dinero. De esta forma, durante 2 semanas cobró una suma de casi $40 millones producto de 278 ventas que se realizaron con esta terminal.

La segunda causa por estafa

En otro expediente se determinó que cometió el mismo acto en el local de pastas Al Buen Raviol, ubicado en Godoy Cruz. En ese caso, se embaucó una suma superior a $3.400.000 de las ventas.