Una nueva modalidad de estafa en comercios se detectó en los últimos meses. Un hombre de 32 años fue detenido acusado de hackear los posnet de Mercado Pago de los negocios y alzarse una suma superior a los $40 millones producto de las ventas. Tras estar algunos meses en la cárcel, Fernando Joel Cabañas recuperó su libertad previo pago de una importante fianza.
Estafó con un posnet de Mercado Pago, cobró las ventas de 2 comercios y quedó libre tras pagar $50 millones
Fernando Cabañas (32) está imputado en 2 expedientes por estafas que superan los $40 millones, pero logró un beneficio judicial
El hombre estaba detenido desde el 25 de junio pasado, cuando una investigación determinó que a mediados de mayo concurrió a Hipercerámico, ubicado en Las Heras. El hombre simuló ser un cliente que averiguaba precios, pero aprovechó un momento de distracción para tomar el posnet de Mercado Pago y poner su propia cuenta como destinataria de los ingresos de dinero. De esta forma, durante 2 semanas cobró una suma de casi $40 millones producto de 278 ventas que se realizaron con esta terminal.
La segunda causa por estafa
En otro expediente se determinó que cometió el mismo acto en el local de pastas Al Buen Raviol, ubicado en Godoy Cruz. En ese caso, se embaucó una suma superior a $3.400.000 de las ventas.
Fernando Cabañas terminó imputado por dos hechos de defraudación mediante técnica informática, delito que prevé de 1 mes a 6 años de cárcel. Estuvo alojado en la cárcel hasta el lunes pasado, cuando una jueza le dio la libertad previo pago de una caución de $50 millones. La magistrada consideró que casi todas las pruebas de las causas están realizadas y no hay posibilidades que entorpezca las investigaciones. Ahora, deberá esperar la fecha para ser juzgado por ambos casos de estafas.