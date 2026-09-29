El régimen de Irán confirmó una durísima sentencia contra la cantante Parastoo Ahmadi y otras ocho personas tras desestimar los recursos de su defensa. La resolución judicial impone una pena de 74 latigazos, además de una prohibición de dos años para cantar y salir del país, tras considerar que la artista vulneró las normativas morales y religiosas vigentes.
Cantó sin velo, lo subió a YouTube y ahora fue condenada a recibir 74 latigazos
El régimen de Irán confirmó la durísima condena para la cantante. Además de los latigazos, no podrá cantar ni salir del país por dos años
Irán condena a Parastoo Ahmadi a 74 latigazos
El conflicto legal se originó a fines de 2024, cuando Ahmadi publicó en internet el registro audiovisual de un concierto grabado en un sitio histórico de la provincia de Qom. En las imágenes, interpretó un himno patriótico luciendo un vestido largo, con los hombros descubiertos y sin el hiyab obligatorio, acompañada además por músicos varones. Para la justicia iraní, estas acciones constituyeron una ofensa a la decencia pública y la difusión de contenidos vulgares.
Este caso vuelve a encender las alarmas sobre la severa represión que sufren las mujeres en el país persa, donde las actuaciones musicales ante públicos mixtos están prohibidas y la ley del velo se aplica de forma implacable. Diversas organizaciones internacionales de derechos humanos han manifestado su más enérgico repudio al fallo, señalando que las condiciones de opresión continúan inalteradas tras las masivas protestas desatadas en los últimos años.
Mientras el régimen busca silenciar cualquier expresión de libertad artística mediante castigos físicos y restricciones severas, el caso de Parastoo Ahmadi resuena a nivel internacional como una muestra extrema de la vulneración sistemática de los derechos fundamentales en el territorio iraní.