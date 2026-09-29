Cantó sin velo, lo subió a YouTube y ahora fue condenada a recibir 74 latigazos

Irán condena a Parastoo Ahmadi a 74 latigazos

El conflicto legal se originó a fines de 2024, cuando Ahmadi publicó en internet el registro audiovisual de un concierto grabado en un sitio histórico de la provincia de Qom. En las imágenes, interpretó un himno patriótico luciendo un vestido largo, con los hombros descubiertos y sin el hiyab obligatorio, acompañada además por músicos varones. Para la justicia iraní, estas acciones constituyeron una ofensa a la decencia pública y la difusión de contenidos vulgares.

Este caso vuelve a encender las alarmas sobre la severa represión que sufren las mujeres en el país persa, donde las actuaciones musicales ante públicos mixtos están prohibidas y la ley del velo se aplica de forma implacable. Diversas organizaciones internacionales de derechos humanos han manifestado su más enérgico repudio al fallo, señalando que las condiciones de opresión continúan inalteradas tras las masivas protestas desatadas en los últimos años.