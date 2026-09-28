A una cantante iraní le darán 74 latigazos por mostrarse sin velo en un concierto de YouTube

La condena en Irán por el concierto sin hiyab

La Justicia iraní acusó a los artistas de "afectar la moral pública" mediante la producción y publicación de contenido considerado “vulgar e inmoral” en plataformas digitales. La sentencia fue dictada por un tribunal penal de la provincia de Qom y, según IranWire, se trata de un fallo preliminar que podría ser apelado.

Tras la difusión del concierto, Ahmadi y dos de sus músicos fueron detenidos y posteriormente liberados bajo fianza. El video acumuló millones de reproducciones en YouTube.

El caso volvió a poner en el centro de la escena las restricciones que enfrentan las mujeres en Irán respecto del uso obligatorio del hiyab y de las presentaciones musicales en público. La actuación de Ahmadi se produjo en el contexto de las protestas iniciadas en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial.