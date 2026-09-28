A una cantante iraní le darán 74 latigazos por mostrarse sin velo en un concierto de YouTube

La cantante iraní Parastoo Ahmadi, de 29 años, fue condenada a 74 latigazos por participar en un concierto transmitido por YouTube sin utilizar hiyab. Además, la Justicia le impuso una prohibición de realizar actividades artísticas y de salir de Irán durante dos años.
El recital fue realizado el 11 de diciembre de 2024, sin público presencial, y se emitió desde el caravasar de Deir Gachin, en la provincia de Qom. Ahmadi apareció sin velo y acompañada por músicos hombres.
La causa también alcanzó a ocho integrantes del equipo de producción y músicos, quienes recibieron las mismas sanciones, según documentos judiciales citados por medios internacionales.
La condena en Irán por el concierto sin hiyab
La Justicia iraní acusó a los artistas de "afectar la moral pública" mediante la producción y publicación de contenido considerado “vulgar e inmoral” en plataformas digitales. La sentencia fue dictada por un tribunal penal de la provincia de Qom y, según IranWire, se trata de un fallo preliminar que podría ser apelado.
Tras la difusión del concierto, Ahmadi y dos de sus músicos fueron detenidos y posteriormente liberados bajo fianza. El video acumuló millones de reproducciones en YouTube.
El caso volvió a poner en el centro de la escena las restricciones que enfrentan las mujeres en Irán respecto del uso obligatorio del hiyab y de las presentaciones musicales en público. La actuación de Ahmadi se produjo en el contexto de las protestas iniciadas en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial.
En pocas palabras
- Parastoo Ahmadi: cantante iraní condenada a 74 latigazos y dos años sin cantar.
- Motivo de la condena: participar en un concierto publicado en YouTube sin usar el velo (hiyab).
- Extensión de la sanción: ocho integrantes del equipo de producción y músicos recibieron las mismas penas.