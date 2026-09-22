Donald Trump advirtió en la ONU que usará su "poderío militar" en América Latina

Donald Trump amenazó a Irán y Cuba en la Asamblea de la ONU.

Asimismo, apuntó de manera crítica contra Cuba al definirlo como un Estado en severa crisis, situación que desencadenó el retiro de la comitiva diplomática isleña del recinto. En tanto, reclamó a México reforzar el control ante los cárteles del narcotráfico, a los que equiparó con grupos terroristas internacionales.

El posicionamiento del dirigente republicano generó repercusiones inmediatas entre los delegados. Antes del discurso de Estados Unidos, el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, abrió la jornada defendiendo la soberanía territorial de las naciones ante cualquier intento de injerencia extranjera.

El ultimátum de Trump a Irán y cuestionamientos al sistema multilateral

En relación con Medio Oriente, Donald Trump fijó una postura tajante frente al gobierno de Irán: alcanzar un acuerdo marco por la vía diplomática o enfrentar la destrucción inmediata de su estructura institucional. Las palabras pronunciadas en la sala principal causaron la salida violenta de los representantes iraníes.

A la par, sostuvo que mantiene diálogos con autoridades de Rusia y Ucrania para intentar acordar una tregua duradera. Pese a esa vía de negociación, renovó sus severos cuestionamientos a las instituciones multilaterales y pidió formalmente que las naciones abandonen la Corte Penal Internacional.

Pacto estratégico en el Ártico y postura sobre inteligencia artificial

Fuera del recinto plenario, la delegación norteamericana avanzó en pactos de cooperación. En esa línea, cerró un acuerdo trilateral con Dinamarca y Groenlandia para emplazar bases en la región ártica con el fin de consolidar la seguridad estratégica del Atlántico.

En el plano de las nuevas tecnologías, desestimó las propuestas mundiales orientadas a regular la inteligencia artificial. Planteó reemplazar ese concepto por el de "superinteligencia" y ratificó que impulsará el desarrollo informático bajo control judicial, evitando fijar límites que frenen la innovación. La agenda continuó con reuniones bilaterales enfocadas en materia económica, defensiva y energética.