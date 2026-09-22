Madre se tomó cinco cervezas, se desmayó y causó la peor tragedia para su hija de 3 años

Amie Jo Farber llevó a su hija a la pileta de un conocido durante el fin de semana. La dueña de la casa aceptó recibirlas bajo la condición de que la madre vigilara de cerca a la menor de 3 años.
Según los reportes policiales, pasaron dos horas hasta que encontraron a la mujer profundamente dormida en una silla del patio. La niña flotaba boca abajo en el agua.
Una tragedia evitable
Un testigo sacó a la pequeña del agua para realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar. Otra persona llamó a emergencias. Durante la grabación del 911 se escucha a alguien gritar el nombre de la mujer para intentar despertarla. En el fondo, otra voz exclama: "¡está desmayada de borracha!".
La propietaria de la residencia relató a las autoridades que la acusada consumió unas cinco latas de cerveza de 3/4 de litro cada una. Los oficiales de policía observaron a la mujer tirando envases vacíos a la basura al llegar al lugar. Su estado de ebriedad era evidente.
Antecedentes policiales
Ya en el centro médico, Farber declaró a los agentes: "debo haberme quedado dormida". Luego admitió su responsabilidad al afirmar: "todo esto es mi culpa". Las autoridades solicitaron una orden judicial para analizar su sangre en busca de alcohol o drogas.
Fue ingresada en la cárcel del condado de Vanderburgh acusada de negligencia con resultado de muerte, con una fianza fijada en 25.000 dólares.
Un incidente similar ocurrió en 2023. Un familiar encontró a Farber ebria mientras cuidaba a un bebé. En esa ocasión intentó pasear al infante en un cochecito, perdió el equilibrio para terminar desmayada en el suelo.
Al despertar, amenazó a su pariente, peleó con los oficiales de policía que acudieron al lugar e incluso les escupió. Las autoridades no confirmaron si el menor involucrado era el mismo en ambas situaciones.