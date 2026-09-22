Madre se tomó cinco cervezas, se desmayó y causó la peor tragedia para su hija de 3 años

La propietaria de la residencia relató a las autoridades que la acusada consumió unas cinco latas de cerveza de 3/4 de litro cada una. Los oficiales de policía observaron a la mujer tirando envases vacíos a la basura al llegar al lugar. Su estado de ebriedad era evidente.

Antecedentes policiales

Ya en el centro médico, Farber declaró a los agentes: "debo haberme quedado dormida". Luego admitió su responsabilidad al afirmar: "todo esto es mi culpa". Las autoridades solicitaron una orden judicial para analizar su sangre en busca de alcohol o drogas.

Fue ingresada en la cárcel del condado de Vanderburgh acusada de negligencia con resultado de muerte, con una fianza fijada en 25.000 dólares.

Un incidente similar ocurrió en 2023. Un familiar encontró a Farber ebria mientras cuidaba a un bebé. En esa ocasión intentó pasear al infante en un cochecito, perdió el equilibrio para terminar desmayada en el suelo.

Al despertar, amenazó a su pariente, peleó con los oficiales de policía que acudieron al lugar e incluso les escupió. Las autoridades no confirmaron si el menor involucrado era el mismo en ambas situaciones.