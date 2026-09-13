Un tiktoker mató a una madre y su hija: manejaba con alcohol en sangre a más de 120 km/h

“Voy a cargar con esto el resto de mi vida”, afirmó Agustin López Gagliasso (22) al declarar en el juicio en su contra por la tragedia vial en la que murieron las cordobesas Tania Gandolfi (41) y su hija mayor, Agustina García (17), en Rosario.

Durante su exposición por Zoom desde la cárcel, se largó a llorar y pidió disculpas a la familia de las víctimas, aunque ya no exista consuelo que valga para el padre de la familia, Diego García (45), y el resto de sus seres queridos.

López Gagliasso es el único imputado por la muerte de ambas mujeres el 21 de enero de 2025: será juzgado por homicidio simple con dolo eventual y lesiones leves por otros miembros de la familia que resultaron heridos.

Por este delito, la fiscalía pidió 18 años de prisión. La defensa, en cambio, apunta a una figura culposa, con consecuencias penales mucho menores.

Más de un año y medio después de la embestida fatal, Gagliasso reconstruyó lo sucedido ese día y habló sobre la discusión que tuvo con un motociclista en la zona de Presidente Roca y Wheelwright. “Se me cruza un pibe en una moto con el escape libre, me empieza a hacer ruido con el escape y me insulta”, relató.

El imputado alcanzó una velocidad de 120,7 kilómetros por hora en el camino e hizo maniobras de zigzag para alcanzar al motociclista.

Según su versión, decidió acelerar para devolverle el insulto y luego perdió el control del Peugeot 206 al tomar una curva. “Yo nunca pensé ‘y si choco a alguien, no me importa’, o ‘qué me importa lo que pase’”, aseguró.

También habló sobre “un chirrido muy fuerte de gomas y una sensación de peligro y de miedo”.

Después del impacto, afirmó que despertó en un hospital y que fue su abogado quien le explicó lo ocurrido. “Tu vida acaba de cambiar”, recordó que le dijo. “Fue un error. Manejé mal, fui a una velocidad que no tenía que ir”, admitió.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) también constató que nunca utilizó el freno antes de perder el control del coche y un examen de alcohol en sangre determinó que el conductor tenía 0,2 de alcohol por litro de sangre.

Gagliasso dijo estar “arrepentidísimo” y cerró con un pedido de disculpas: “Quiero también pedir perdón a toda la familia. Aunque sé que es muy difícil, quiero pedir perdón de corazón”.

Fuente: eldestapeweb.com