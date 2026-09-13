La RAE detalló y explicó las diferentes y extrañas maneras de escribir WhatsApp

WhatsApp es un ejemplo de este fenómeno. Su presencia constante en la comunicación cotidiana ha dado lugar a múltiples formas de escritura que conviven en el uso informal, pero no todas son correctas según las normas del idioma.

En el uso diario es común encontrar variantes como guasap, guatsap o wasap. La Real Academia Española (RAE) acepta wasap como una adaptación válida en contextos informales, tanto como sustantivo (“me llegó un wasap”) como verbo (wasapear).

Sin embargo, estas formas no se recomiendan para textos profesionales, institucionales o académicos.

Además de las cuestiones ortográficas, la forma en que se pronuncia WhatsApp también varía según el país y la región hispanohablante.

Aunque la palabra conserva su raíz inglesa, muchas personas adaptan su pronunciación al español, lo que explica la aparición de variantes fonéticas como guasap o wasap.

Estas formas reflejan la natural tendencia a simplificar y adecuar términos extranjeros a los sonidos propios del idioma.

Por otro lado, la creciente influencia de WhatsApp en la comunicación diaria ha hecho que se formen verbos derivados, como wasapear, para describir la acción de enviar mensajes mediante esta aplicación.

Este fenómeno lingüístico no es nuevo y sucede con frecuencia cuando un producto o servicio se vuelve indispensable en la vida cotidiana.

En definitiva, si vas a redactar un correo, una nota o cualquier documento formal, lo adecuado es escribir WhatsApp, tal como aparece en la aplicación.

Las versiones adaptadas pueden usarse en el lenguaje coloquial, pero no reemplazan la forma oficial.

Este cuidado en el uso correcto del nombre contribuye a preservar la precisión del lenguaje y a evitar confusiones en contextos profesionales o académicos.

Las formas correctas de escribir WhatsApp

Correcto en textos formales: WhatsApp. Admitido en contextos informales: wasap, wasapear. No recomendado: guasap, guatsap.

Si te preguntas cómo se escribe WhatsApp en español, la respuesta es clara: igual que siempre, WhatsApp.

Fuente: clarin.com