¿Qué significa y por qué los taxis son amarillos y negros?

¿Qué significa el color del taxi y para qué sirve?

Cuando se trata de taxis, muchas veces desconocemos la historia de su nacimiento, la evolución de su servicio y la explicación de por qué son de tal color o por qué se llaman así.

En primer lugar, es interesante pensar por qué el taxi se llama así y qué significa. La palabra taxi es una abreviatura de la palabra taxímetro, el aparato que se usa para medir el precio de viaje de acuerdo a la distancia recorrida.

Hilando más profundo, se puede interpretar que tiene sus raíces en el latín y el griego, ya que "taxa", del latín, significa tasa o impuesto. La palabra "metrón" proviene del griego y significa "medida" y hace referencia a medir la tarifa.

El color amarillo es fácil de detectar en el tráfico.

Por su parte, el color del taxi también tiene su significado. Cada zona geográfica destina un determinado color a los taxis para distinguirlos en el tráfico.

En Argentina, el ordenamiento de pintar los taxis de color amarillo y negro nació de una ordenanza de 1966 que establecía que todos tenían que pintarse de amarillo en la parte superior y de negro la carrocería baja.

Sin embargo, en 1929 en Barcelona ya se habían implementado estos colores en los taxis.

El negro era el color base de los autos, mientras que el amarillo proporcionaba gran visibilidad a distancia, de día o de noche.

¿Los taxis son amarillos y negros en todo el mundo?

Los taxis tienen diferentes colores en el resto del mundo. En Nueva York suelen ser completamente amarillos, mientras que en Inglaterra son completamente negros.

Los colores de los taxis no son los mismos en todo el mundo.

En Madrid o Lima el taxi es blanco; en México suelen ser de color blanco y rosado; en Japón varían según la empresa; en Alemania son de color crema y en algunos países son rojos.