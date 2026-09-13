Las señalizaciones, los carteles, las construcciones y todo lo que nos rodea cuando salimos a la calle tienen una razón de ser y un motivo de fabricación. Aprender qué significa una cosa que forma parte de la vida cotidiana o varios objetos que observamos en la vía pública nos puede servir para entender mejor su funcionamiento y por razones de seguridad.
¿Qué significa y por qué los taxis son amarillos y negros?
Los colores de los taxis en gran parte del planeta y particularmente en Argentina suelen ser el amarillo y el negro. Te cuento qué significa
Uno de los elementos más representativos del paisaje urbano, sobre todo en las grandes ciudades, son los taxis. El taxi es un transporte público pago que se utiliza para transportar pasajeros de un punto a otro de manera más directa (no realiza paradas en el medio) y de forma más personalizada.
Quizás se está tan acostumbrado al color de los taxistas que nunca aparece la duda de qué significa. Te explico por qué los taxis son de color amarillo y negro, cuál es su historia y qué tan global es este detalle de diseño.
¿Qué significa el color del taxi y para qué sirve?
Cuando se trata de taxis, muchas veces desconocemos la historia de su nacimiento, la evolución de su servicio y la explicación de por qué son de tal color o por qué se llaman así.
En primer lugar, es interesante pensar por qué el taxi se llama así y qué significa. La palabra taxi es una abreviatura de la palabra taxímetro, el aparato que se usa para medir el precio de viaje de acuerdo a la distancia recorrida.
Hilando más profundo, se puede interpretar que tiene sus raíces en el latín y el griego, ya que "taxa", del latín, significa tasa o impuesto. La palabra "metrón" proviene del griego y significa "medida" y hace referencia a medir la tarifa.
Por su parte, el color del taxi también tiene su significado. Cada zona geográfica destina un determinado color a los taxis para distinguirlos en el tráfico.
En Argentina, el ordenamiento de pintar los taxis de color amarillo y negro nació de una ordenanza de 1966 que establecía que todos tenían que pintarse de amarillo en la parte superior y de negro la carrocería baja.
Sin embargo, en 1929 en Barcelona ya se habían implementado estos colores en los taxis.
El negro era el color base de los autos, mientras que el amarillo proporcionaba gran visibilidad a distancia, de día o de noche.
¿Los taxis son amarillos y negros en todo el mundo?
Los taxis tienen diferentes colores en el resto del mundo. En Nueva York suelen ser completamente amarillos, mientras que en Inglaterra son completamente negros.
En Madrid o Lima el taxi es blanco; en México suelen ser de color blanco y rosado; en Japón varían según la empresa; en Alemania son de color crema y en algunos países son rojos.
En pocas palabras
- Significado del color: Los taxis distinguen su servicio en el tráfico con colores específicos, variando globalmente.
- Origen en Argentina: La ordenanza de 1966 dispuso el amarillo superior y negro inferior para los taxis.
- Visibilidad y origen: El negro era base y el amarillo mejoraba la visibilidad, práctica ya usada en Barcelona desde 1929.