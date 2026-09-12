La psicología revela qué significa devolver el carrito del supermercado y qué dice sobre tu empatía

Las personas que devuelven el carrito suelen ser altamente ordenadas.

Sin embargo, desde la psicología advierten que calificar moralmente a alguien por un hecho aislado resulta apresurado. Factores como el apuro, el cansancio físico, estar al cuidado de niños pequeños o sufrir problemas de movilidad influyen en la decisión final sin reflejar necesariamente una falta de empatía o civismo en la persona.

Qué significa devolver el carrito según la psicología social

Para los expertos en comportamiento humano, la acción de guardar el carrito está vinculada a las denominadas normas injuntivas, es decir, aquellas reglas implícitas sobre lo que la sociedad considera adecuado.

Quienes devuelven el carrito suelen registrar las consecuencias secundarias de sus actos, como evitar que el carro golpee otro auto con el viento o que ocupe un lugar de estacionamiento.

La inclinación a cumplir la norma aumenta notablemente cuando el lugar luce limpio y ordenado. Un célebre estudio publicado en la revista Science demostró que el desorden o la presencia de carritos abandonados en el supermercado duplica la probabilidad de que otros usuarios rompan las reglas y tiren basura al suelo.

Aunque devolver el carrito revela una inclinación hacia el respeto colectivo y la convivencia armónica, la psicología concluye que la empatía es una construcción mucho más compleja.

Dejar el carrito fuera de lugar en un momento de prisa o agotamiento no convierte a alguien en un mal ciudadano, aunque mantener el hábito de guardarlo ayuda a sostener el orden social en espacios compartidos.