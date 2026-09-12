En lo cotidiano, lo que parece un acto común y corriente captó la atención de especialistas, quienes recurrieron a la psicología para explicar qué significa y si realmente define la empatía de una persona.
La psicología revela qué significa devolver el carrito del supermercado y qué dice sobre tu empatía
Si sos de las personas que devuelven el carrito del supermercado, entonces la psicología tiene tu diagnóstico
Tras cargar las bolsas en el baúl del auto en el estacionamiento del supermercado, se presenta una pequeña encrucijada cotidiana: caminar unos metros para guardar el carrito en su lugar o dejarlo abandonado entre los autos.
La "teoría del carrito": ¿un examen moral o un mito viral?
En las redes sociales comenzó a circular la conocida "teoría del carrito de compras", una hipótesis que califica esta acción como el test de integridad definitivo. Bajo esta premisa, devolverlo demuestra una conducta ética superior porque se realiza de manera voluntaria, sin la existencia de una multa, premio o supervisión directa.
Sin embargo, desde la psicología advierten que calificar moralmente a alguien por un hecho aislado resulta apresurado. Factores como el apuro, el cansancio físico, estar al cuidado de niños pequeños o sufrir problemas de movilidad influyen en la decisión final sin reflejar necesariamente una falta de empatía o civismo en la persona.
Qué significa devolver el carrito según la psicología social
Para los expertos en comportamiento humano, la acción de guardar el carrito está vinculada a las denominadas normas injuntivas, es decir, aquellas reglas implícitas sobre lo que la sociedad considera adecuado.
Quienes devuelven el carrito suelen registrar las consecuencias secundarias de sus actos, como evitar que el carro golpee otro auto con el viento o que ocupe un lugar de estacionamiento.
La inclinación a cumplir la norma aumenta notablemente cuando el lugar luce limpio y ordenado. Un célebre estudio publicado en la revista Science demostró que el desorden o la presencia de carritos abandonados en el supermercado duplica la probabilidad de que otros usuarios rompan las reglas y tiren basura al suelo.
Aunque devolver el carrito revela una inclinación hacia el respeto colectivo y la convivencia armónica, la psicología concluye que la empatía es una construcción mucho más compleja.
Dejar el carrito fuera de lugar en un momento de prisa o agotamiento no convierte a alguien en un mal ciudadano, aunque mantener el hábito de guardarlo ayuda a sostener el orden social en espacios compartidos.
En pocas palabras
- Psicología y carritos: el acto de devolver el carrito del supermercado es analizado por la psicología social.
- Normas sociales: devolver el carrito se asocia con el cumplimiento de normas injuntivas y la consideración de consecuencias.
- Empatía compleja: devolver el carrito no define la empatía; otros factores influyen en la decisión individual.