La forma en que nos vestimos no es un gusto o moda, dice cómo nos vemos ante los demás: qué significa

Por eso, nuestra forma de presentarnos con la elección de ropa, peinado o maquillaje no es meramente una decisión estética, sino existencial y para la psicología, la ropa es una lente siempre presente a través de la cual nos vemos a nosotros mismos.

En este sentido, la ropa tiene un impacto mental y profundo en nuestra confianza, autoestima, estado de ánimo y bienestar mental general. ¿Qué significa entonces?

Al elegir colores, estilos o marcas, transmitimos información sobre quiénes somos y cómo deseamos ser percibidos.

Usar colores brillantes puede expresar positividad y confianza.

Los colores claros en la ropa pueden reflejar un estado de ánimo más relajado y alegre.

La vestimenta también es una potente forma de comunicación no verbal que transmitimos a los demás

Cuando usas ropa que te hace sentir cómoda y feliz, te hará destacar con más seguridad.

que te hace sentir cómoda y feliz, te hará destacar con más seguridad. Además, algunas prendas tienen un valor sentimental y evocan emociones positivas o brindan consuelo.

Así es como la ropa que tenemos guardada, esa que elegimos cada día antes de salir a trabajar o estudiar, comunica quiénes somos, qué queremos, qué sentimos y más. Esto ocurre porque la conexión entre la psicología y la moda es estrecha y puede influir emocionalmente o afectar nuestro estado de ánimo, tanto positiva como negativamente.