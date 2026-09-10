Cosas que nuestro cuerpo hace a diario o reacciones físicas que tenemos sin darnos cuenta tienen una explicación biológica. Un ejemplo de esto es el estornudo y la respuesta de qué significa el curioso fenómeno de estornudar mirando la luz. Cuando el estornudo no nos sale y miramos el foco de la casa o el sol, automáticamente el estornudo sale más fácil.
Qué significa y por qué miramos la luz para poder estornudar
Cuando vamos a estornudar, por alguna razón, mirar el foco de la luz nos impulsa a hacerlo más rápidamente. Te cuento qué significa
Por qué tenemos que mirar la luz para estornudar y qué significa
Estamos en casa y aparece la sensación del estornudo y las ganas de estornudar sorpresivamente, pero, por alguna razón, no logramos hacerlo. En ese instante, decidimos mirar el foco de luz brillante y casi automáticamente logramos sacar el estornudo afuera.
Para saber qué significa esto, primero hay que entender qué es el estornudo, para qué sirve y qué función cumple en el cuerpo.
El estornudo es una expulsión de aire forzada e involuntaria que se produce a través de la nariz y la boca. Funciona como un mecanismo de defensa del cuerpo por el cual elimina partículas extrañas como polvo, polen, alérgenos, gérmenes o aerosoles que irritan la mucosa.
Estornudar es un acto reflejo que se activa cuando la irritación activa el nervio trigémino. Este nervio envía una señal al cerebro para contraer los músculos del pecho, abdomen y garganta y expulsar el aire con fuerza.
Estornudar es una reacción común en alergias, infecciones y que también se produce por agentes externos como humo o cambios de temperatura.
¿Qué relación existe entonces entre la luz y el estornudo y qué significa? Cuando miramos la luz brillante, se activa el reflejo fótico del estornudo. El nervio óptico detecta el cambio repentino de luz y, como está ubicado cerca del nervio trigémino de los reflejos de la nariz, ese cruce de nervios activa el estornudo.
El cerebro confunde la luz con la irritación nasal y por eso estornudamos. No todas las personas tienen esta reacción, pero muchas la utilizan a su favor cuando el estornudo no les sale.
Otras curiosidades y datos sobre estornudar
Estornudar es un suceso casi cotidiano y frecuente que se activa por factores externos o internos. Más allá del reflejo de la luz, existen otros datos interesantes sobre esta reacción.
La velocidad del estornudo es extrema; puede viajar entre 70 y 160 kilómetros por hora. El alcance de las microgotas expulsadas al estornudar puede llegar a una distancia de hasta 7 metros. Además, por reflejo, cerramos casi siempre los ojos al estornudar.
En pocas palabras
- Reflejo fótico: Mirar una luz brillante al sentir ganas de estornudar puede activarlo por cercanía nerviosa.
- Función del estornudo: Es un mecanismo de defensa involuntario para expulsar irritantes nasales.
- Curiosidades: Un estornudo puede alcanzar hasta 160 km/h y las gotas pueden viajar 7 metros.