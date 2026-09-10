Qué significa y por qué miramos la luz para poder estornudar

El estornudo es una expulsión de aire forzada e involuntaria que se produce a través de la nariz y la boca. Funciona como un mecanismo de defensa del cuerpo por el cual elimina partículas extrañas como polvo, polen, alérgenos, gérmenes o aerosoles que irritan la mucosa.

Estornudar es un acto reflejo que se activa cuando la irritación activa el nervio trigémino. Este nervio envía una señal al cerebro para contraer los músculos del pecho, abdomen y garganta y expulsar el aire con fuerza.

Qué significa este reflejo tan llamativo.

Estornudar es una reacción común en alergias, infecciones y que también se produce por agentes externos como humo o cambios de temperatura.

¿Qué relación existe entonces entre la luz y el estornudo y qué significa? Cuando miramos la luz brillante, se activa el reflejo fótico del estornudo. El nervio óptico detecta el cambio repentino de luz y, como está ubicado cerca del nervio trigémino de los reflejos de la nariz, ese cruce de nervios activa el estornudo.

El cerebro confunde la luz con la irritación nasal y por eso estornudamos. No todas las personas tienen esta reacción, pero muchas la utilizan a su favor cuando el estornudo no les sale.

Otras curiosidades y datos sobre estornudar

Estornudar es un suceso casi cotidiano y frecuente que se activa por factores externos o internos. Más allá del reflejo de la luz, existen otros datos interesantes sobre esta reacción.

Curiosidades sobre el estornudo.

La velocidad del estornudo es extrema; puede viajar entre 70 y 160 kilómetros por hora. El alcance de las microgotas expulsadas al estornudar puede llegar a una distancia de hasta 7 metros. Además, por reflejo, cerramos casi siempre los ojos al estornudar.