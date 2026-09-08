La planta que crece sin pedir permiso en el jardín y conviene no arrancarla

Casi con seguridad que esta planta es relojeada con malos ojos y eliminada rápidamente por considerarse una maleza invasiva.

Sin embargo, antes de arrancarla y tirar a la basura esta planta perenne, conviene pensarlo dos veces. Esta planta, perteneciente a la familia de las Asteraceae, la misma que la lechuga, la manzanilla, las margaritas y los alcauciles, guarda una inmensa variedad de bondades para la medicina natural y la gastronomía que la gran mayoría desconoce.