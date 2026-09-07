Poda del geranio: en qué época del año es mejor para que den flores coloridas

Poda del geranio: en qué época es ideal hacerlo

Los geranios no resisten mucho el frío, por lo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de podarlos. Los geranios solo se podan una vez al año, pero hay que saber cuándo hacerlo.

Muchas personas se preguntan en qué mes se podan los geranios, ya que lo habitual es podar los geranios en otoño. El mes exacto no es tan importante como la época y la mejor es justo tras la floración veraniega, pero si donde vives hay heladas en invierno, entonces es mejor esperar al comienzo de la primavera, antes de la floración, de esta manera tendrán tiempo de recuperarse.

Si las heladas son suaves y no muy duraderas puedes podarlo antes, como decíamos, en otoño. El geranio seguirá creciendo, pero lo hará mucho más lentamente.

No obstante, aunque solo se pode una vez al año hay que quitar las flores secas en los geranios, así como las hojas secas o amarillas, siempre que las veamos.

Podar un geranio significa darle más vida ya que, aunque la poda sea muy radical, ayudará a que crezcan más ramas y con más cantidad de flores.

Podar la planta es como sanarla y rejuvenecerla, ayudando a que crezca mejor. Sigue estos consejos para podar geranios:

Tienes que tener en cuenta el tipo de geranio que tienes y la forma que le quieres dar, por ejemplo los geranios hiedra suelen colgar, sin embargo hay otros tipos que no cuelgan y quizás querrías darles una forma redondeada.

Esto se puede hacer nada más comprarlos, si es buena época para podarlos, ya que de esta forma empezarán a crecer como quieres.

Como hemos dicho, la poda es bastante radical y hay que cortar los tallos a ras, con unas tijeras pequeñas de poda bien desinfectadas.

Se podan primero aquellos que están más débiles o hayan podido enfermar y después los de los laterales.

Fuente: uncomo.com