Cuál es la mejor época para podar la salvia

La mejor época para podar la salvia depende del tipo de planta. En la salvia culinaria (Salvia officinalis) conviene hacer una poda ligera en primavera, cuando aparecen brotes nuevos y ha pasado el riesgo de heladas.

Después de la floración se retiran las espigas secas. En las salvias ornamentales, la poda puede ser más intensa, pero siempre debe adaptarse a si la planta es arbustiva, herbácea o anual.

La Salvia Greggii o Salvia del Otoño es una planta de hojas perennes con flores de colores rojo, blanco, fucsia, e inclusive matizados (blanco y rojo). Crecen de manera rápida y sin mayores cuidados alcanzando alturas de 60 cm a 80 cm.

La salvia florecen gran parte del año y se reproducen muy fácilmente por las semillas que se forman en el capullo de su flor. Aquí veremos cómo obtener y germinar sus semillas, el desarrollo de la planta y los requisitos de tierra, sol y agua para que se desarrollen de manera saludable.

Para podarla corta la salvia justo por encima de un nudo con hojas o de un brote verde. En Salvia officinalis no conviene cortar hasta la madera vieja desnuda, porque esos tallos pueden no volver a brotar.

La poda principal se realiza cuando la planta empieza a salir del reposo y ya se distinguen brotes nuevos. Esto suele ocurrir entre finales del invierno y la primavera, pero es más seguro observar la planta que seguir un mes fijo.

No es recomendable aplicar una poda fuerte en pleno invierno si todavía pueden producirse heladas. Tampoco conviene podar durante una ola de calor, porque la planta pierde de golpe parte del follaje que la protege y necesita más tiempo para recuperarse.

Fuente: viveroplanta.com