Cuáles son los mejores días de septiembre para podar el árbol frutal, según el calendario lunar

4 de septiembre: durante el cuarto menguante se presenta como una jornada adecuada para efectuar trabajos de limpieza en el árbol frutal . Esta fase se asocia con una menor circulación de savia, por lo que resulta apropiada para quitar ramas secas, rotas o enfermas. También permite eliminar aquellos brotes que crecen hacia el centro de la copa y dificultan la circulación de aire y luz.

. Esta fase se asocia con una menor circulación de savia, por lo que resulta apropiada para quitar ramas secas, rotas o enfermas. También permite eliminar aquellos brotes que crecen hacia el centro de la copa y dificultan la circulación de aire y luz. 11 de septiembre: con la llegada de la Luna nueva, aparece otra fecha señalada para las tareas de jardinería con el árbol frutal . Según quienes siguen las prácticas del calendario lunar , es un buen momento para retirar partes deterioradas y realizar cortes destinados a conservar la salud general del ejemplar. Las heridas producidas durante esta etapa tienen mejores condiciones para recuperarse.

. Según quienes siguen las prácticas del , es un buen momento para retirar partes deterioradas y realizar cortes destinados a conservar la salud general del ejemplar. Las heridas producidas durante esta etapa tienen mejores condiciones para recuperarse. 18 de septiembre: correspondiente al cuarto creciente, resulta especialmente indicado para árboles frutales jóvenes. En este caso, una intervención moderada permite orientar el crecimiento, corregir la forma de la copa y favorecer una distribución más equilibrada de las ramas y nuevos brotes.

Cuál es el día de septiembre donde no se debe podar el árbol frutal, según el calendario lunar

El calendario lunar también establece una fecha que, de acuerdo con estas creencias, conviene evitar para realizar trabajos de poda. Se trata del 26 de septiembre, jornada en la que se producirá la Luna llena.

La tradición jardinera asociada a las fases lunares considera que durante la Luna llena la savia presenta mayor movimiento hacia las partes aéreas del árbol. Por eso, efectuar cortes en ese momento podría generar una mayor pérdida de fluidos y dificultar la recuperación del ejemplar.

Además, las heridas abiertas representan puntos vulnerables frente a hongos, plagas y enfermedades. Por esta razón, quienes siguen el calendario lunar prefieren no utilizar las herramientas de poda durante esta jornada y esperar hasta una fase considerada más favorable.