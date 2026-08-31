China prueba un avión gigante para más de 800 pasajeros, 85 metros de envergadura y casi 1.000 km/h
La aviación comercial busca optimizar el transporte de pasajeros y reducir el consumo, y China avanza con un diseño experimental de fuselaje integrado que redefine la capacidad.
Mientras los aviones actuales mantienen una estructura bastante definida, un fuselaje central, dos alas y una cola, los nuevos diseños de China buscan cambiar esa configuración para aprovechar mejor el espacio y reducir la resistencia del aire.
El gigante de China: un avión de 85 metros para más de 800 pasajeros y casi 1.000 km/h
Se trata de un avión experimental de fuselaje integrado, desarrollado por el Centro de Investigación y Desarrollo Aerodinámico de China (CARDC). El diseño, conocido como Blended Wing Body (BWB), elimina en gran medida la separación tradicional entre el cuerpo y las alas, ambos forman una estructura prácticamente continua.
Los investigadores ya probaron un modelo a escala 1:52 en un túnel de viento transónico para estudiar su comportamiento aerodinámico, estabilidad y resistencia. El proyecto de este avión todavía no cuenta con una aeronave de tamaño real ni con una fecha de entrada en servicio.
Cómo es el avión gigante que prueba China
El concepto de China tiene
- 85 metros de envergadura y 43 metros de longitud,
- con una superficie alar cercana a los 1.395 metros cuadrados.
- En su configuración prevista podría transportar más de 800 pasajeros
- alcanzar una velocidad de crucero de Mach 0,8, equivalente a unos 987 kilómetros por hora.
El modelo utilizado en las pruebas medía aproximadamente 80 centímetros de largo y 1,6 metros de envergadura. Los ensayos se realizaron a velocidades de entre Mach 0,4 y Mach 0,8 y alcanzaron una relación máxima de sustentación y resistencia de alrededor de 20 a velocidades inferiores a Mach 0,7.
El tamaño, sin embargo, también plantea un problema. Con sus 85 metros de ancho, el proyecto supera el límite de 80 metros establecido para la categoría Code F de la Organización de Aviación Civil Internacional. Eso significa que un avión de estas dimensiones necesitaría instalaciones aeroportuarias especialmente adaptadas.
En pocas palabras
- China prueba un avión experimental de fuselaje integrado (BWB) con una envergadura de 85 metros.
- El diseño busca transportar a más de 800 pasajeros, superando a las aeronaves actuales.
- El prototipo fue probado en túnel de viento para evaluar su aerodinámica y estabilidad.