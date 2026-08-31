China prueba un avión gigante para más de 800 pasajeros, 85 metros de envergadura y casi 1.000 km/h

Los investigadores ya probaron un modelo a escala 1:52 en un túnel de viento transónico para estudiar su comportamiento aerodinámico, estabilidad y resistencia. El proyecto de este avión todavía no cuenta con una aeronave de tamaño real ni con una fecha de entrada en servicio.

Cómo es el avión gigante que prueba China

El concepto de China tiene

85 metros de envergadura y 43 metros de longitud,

con una superficie alar cercana a los 1.395 metros cuadrados.

En su configuración prevista podría transportar más de 800 pasajeros

alcanzar una velocidad de crucero de Mach 0,8, equivalente a unos 987 kilómetros por hora.

El modelo utilizado en las pruebas medía aproximadamente 80 centímetros de largo y 1,6 metros de envergadura. Los ensayos se realizaron a velocidades de entre Mach 0,4 y Mach 0,8 y alcanzaron una relación máxima de sustentación y resistencia de alrededor de 20 a velocidades inferiores a Mach 0,7.

El tamaño, sin embargo, también plantea un problema. Con sus 85 metros de ancho, el proyecto supera el límite de 80 metros establecido para la categoría Code F de la Organización de Aviación Civil Internacional. Eso significa que un avión de estas dimensiones necesitaría instalaciones aeroportuarias especialmente adaptadas.