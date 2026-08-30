China creó un "autobús escolar" que sube 288 metros para llevar a los alumnos hasta la escuela

Para los estudiantes de esta zona de China, la diferencia no es solo de tiempo, significa dejar atrás buena parte de una ruta que durante años implicó caminar por terrenos difíciles para llegar a clases. La dificultad estaba determinada por la propia geografía. La comunidad de Nizhuhe se encuentra en el fondo del cañón, mientras que la escuela está ubicada en la zona superior. Entre ambos puntos existe un desnivel de más de 500 metros, por lo que los alumnos debían recorrer senderos estrechos, empinados y potencialmente resbaladizos.

Una infraestructura que lo cambia todo

El nuevo sistema no funciona como un ascensor convencional. La torre Fúyáo forma parte de un circuito vertical adaptado a la montaña y trabaja junto al elevador Qingyun, operativo desde 2022, y a un teleférico que completa el recorrido hasta la parte superior del cañón.

La cabina puede desplazarse a una velocidad de hasta 5 metros por segundo. Con esta combinación de elevadores y teleférico, el trayecto deja de depender de las antiguas veredas construidas sobre la roca y se convierte en un recorrido mucho más rápido y controlado.

Aunque la infraestructura está integrada a un proyecto turístico, también tiene una función directa para los habitantes de la zona. Los elevadores y el teleférico son gratuitos para los residentes de Nizhuhe y Guanzhai, mientras que los estudiantes cuentan con un acceso reservado durante los horarios de entrada y salida de la escuela.