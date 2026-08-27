El Tren de Cercanías de Mendoza toma forma: se conoció el diseño de las triplas chinas

La fabricante china delineó un prototipo de las triplas para el Tren de Cercanías, modernas y con todas las comodidades para el pasajero.

Un tren nuevo, fabricado en China para Mendoza

Las nuevas formaciones del Tren de Cercanías serán fabricadas específicamente para el sistema mendocino por CRRC Tangshan, uno de los principales fabricantes ferroviarios de China.

El proyecto contempla tres formaciones de tres coches, integradas por dos unidades motrices y un coche central.

Cada una tendrá capacidad para 506 pasajeros: 210 sentados y 296 de pie.

Así luce el futuro Tren de Cercanías que cambiará la forma de conectar el este con el Gran Mendoza. Foto: Gentileza

En el boceto al que accedió Diario UNO se observa una formación identificada con el número 2008, con una estética predominantemente roja y además de la identidad “Mendoza Argentina”.

La imagen permite tener una primera aproximación de cómo podrían verse las unidades cuando comiencen a circular, aunque el diseño definitivo todavía debe terminar de definirse.

Avanzan las tareas previas del Tren de Cercanías, tanto en el este como en el Gran Mendoza. Foto: Cristian Lozano

Una estética que busca mostrar otra cara del transporte mendocino

El frontal de la formación presenta líneas curvas y una terminación aerodinámica que le da una apariencia diferente a la de los trenes tradicionales que circulan actualmente en Mendoza.

Las luces LED están integradas al frente y el diseño general apuesta por una imagen contemporánea.

Más allá de la estética, el dato central es que se trata de material rodante nuevo, pensado específicamente para incorporarse al sistema de transporte mendocino.

La llegada de estas unidades será uno de los cambios más visibles del proyecto: Mendoza no solamente recuperará infraestructura ferroviaria, sino que incorporará formaciones cero kilómetro para el servicio de pasajeros.

El boceto de los fabricantes chinos

El diseño de las triplas fue presentado durante la visita técnica de los representantes de la firma china a Mendoza. Así lo señaló el ministro de Gobierno y Desarrollo Territorial, Natalio Mema.

“El diseño es el que propusieron”, señaló en diálogo con este medio, aunque se está terminado de trabajar en la versión definitiva.

Mema también había aclarado que todavía no existe una fecha confirmada para la entrega del material rodante y que, una vez que ese cronograma quede establecido, se comunicará oficialmente cuál será la propuesta definitiva.

Por ahora, el boceto permite anticipar una parte de lo que será el nuevo sistema ferroviario.

El Gobierno se entusiasma con el ritmo de los trabajos del Tren de Cercanías. Foto: Cristian Lozano

La obra del Tren de Cercanías del Este demandará una inversión superior a los $219.000 millones y conectará Junín, San Martín, Maipú y Luján de Cuyo, integrando la zona Este con el Gran Mendoza. El proyecto, que originalmente contemplaba 33 kilómetros de recorrido, fue ampliado a 45 kilómetros gracias a la optimización del proceso licitatorio, sin superar el presupuesto oficial actualizado.

La extensión permitirá que el servicio avance desde la Estación General Libertador San Martín, en La Colonia, hasta la nueva estación de calle Pueyrredón, en Luján de Cuyo, donde empalmará con la traza del Metrotranvía. Pese a sumar 12 kilómetros al recorrido original, el costo final de los trabajos quedó 3,9% por debajo del presupuesto oficial actualizado, según informó el Gobierno de Mendoza.

Un tren para cambiar la forma de viajar

El Tren de Cercanías está proyectado para beneficiar directamente a unos 90.000 habitantes, mientras que el impacto indirecto alcanzaría a cerca de 400.000 personas de los departamentos vinculados al recorrido.

Por eso, más allá de la imagen de las nuevas formaciones, el proyecto representa una apuesta de infraestructura que puede modificar la manera en que miles de mendocinos se desplazan diariamente, teniendo en cuenta los servicios actuales fueron blanco de críticas durante años.