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Volvió a funcionar una locomotora construida en 1927

Tras décadas de abandono y más de 20 años de restauración, la histórica máquina volvió a funcionar por sus propios medios. Fue recuperada por el Ferroclub Argentino

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]

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