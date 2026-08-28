En 2022, China le ganó una isla a Australia que era esencial para Estados Unidos y hoy quieren recuperarla

Ahora la situación cambió. Australia y las Islas Salomón comenzaron a negociar un nuevo tratado que busca ampliar la cooperación bilateral en seguridad. El gobierno australiano sostiene que ambos países tienen intereses estrechamente vinculados y que la estabilidad de las islas forma parte de la seguridad de todo el Pacífico.

El giro de esta isla hacia Australia

El movimiento tiene importancia por la ubicación de las Islas Salomón. El archipiélago se encuentra en el Pacífico Sur, relativamente cerca de Australia y dentro de una región donde China aumentó durante los últimos años su presencia económica, diplomática y de seguridad. Para Canberra, mantener una relación estrecha con los países insulares vecinos es también una forma de evitar que Beijing amplíe su capacidad de influencia en su entorno estratégico.

La disputa, por eso, no es solamente por un pequeño país insular. Las Islas Salomón se encuentran en el centro de una competencia mucho mayor por la influencia política y estratégica del Pacífico, una región donde Australia, Estados Unidos y China buscan consolidar alianzas antes de que el equilibrio de poder termine de cambiar.

El propio gobierno de las Islas Salomón, sin embargo, intenta evitar quedar atrapado en una disputa entre grandes potencias. Su canciller Rick Houenipwela aseguró en agosto que el país quiere recuperar sus relaciones con Australia y Estados Unidos, pero manteniendo la política de ser “amigo de todos y enemigo de ninguno”.

El giro tampoco significa que China haya quedado fuera. Beijing continúa siendo un socio económico importante para las Islas Salomón y el gobierno de Wale no ha anunciado una ruptura con el país asiático. De hecho, el primer ministro mantiene una posición cuidadosa frente a China mientras avanza en el acercamiento con Australia.