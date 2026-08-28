En 2022, China le ganó una isla a Australia que era esencial para Estados Unidos y hoy quieren recuperarla
La estratégica ubicación de las Islas Salomón en el Pacífico Sur las convierte en un punto clave en la disputa de poder entre Australia y China, con el nuevo gobierno insular dando un giro diplomático hacia Canberra.
El cambio comenzó en mayo de 2026, cuando Matthew Wale asumió como primer ministro. Apenas semanas después, durante una visita a Canberra, anunció que quería “reiniciar” la relación con Australia y confirmó que su gobierno revisaría el controvertido acuerdo de seguridad firmado con China en 2022.
Australia quiere recuperar una isla del Pacífico que China había convertido en un aliado estratégico
Aquel pacto había encendido las alarmas en Canberra, capital de Australia, y Washington porque permitía una mayor cooperación entre las fuerzas de seguridad de ambos países. Australia expresó entonces su preocupación por la falta de transparencia del acuerdo y por sus posibles consecuencias para la estabilidad regional.
Ahora la situación cambió. Australia y las Islas Salomón comenzaron a negociar un nuevo tratado que busca ampliar la cooperación bilateral en seguridad. El gobierno australiano sostiene que ambos países tienen intereses estrechamente vinculados y que la estabilidad de las islas forma parte de la seguridad de todo el Pacífico.
El giro de esta isla hacia Australia
El movimiento tiene importancia por la ubicación de las Islas Salomón. El archipiélago se encuentra en el Pacífico Sur, relativamente cerca de Australia y dentro de una región donde China aumentó durante los últimos años su presencia económica, diplomática y de seguridad. Para Canberra, mantener una relación estrecha con los países insulares vecinos es también una forma de evitar que Beijing amplíe su capacidad de influencia en su entorno estratégico.
La disputa, por eso, no es solamente por un pequeño país insular. Las Islas Salomón se encuentran en el centro de una competencia mucho mayor por la influencia política y estratégica del Pacífico, una región donde Australia, Estados Unidos y China buscan consolidar alianzas antes de que el equilibrio de poder termine de cambiar.
El propio gobierno de las Islas Salomón, sin embargo, intenta evitar quedar atrapado en una disputa entre grandes potencias. Su canciller Rick Houenipwela aseguró en agosto que el país quiere recuperar sus relaciones con Australia y Estados Unidos, pero manteniendo la política de ser “amigo de todos y enemigo de ninguno”.
El giro tampoco significa que China haya quedado fuera. Beijing continúa siendo un socio económico importante para las Islas Salomón y el gobierno de Wale no ha anunciado una ruptura con el país asiático. De hecho, el primer ministro mantiene una posición cuidadosa frente a China mientras avanza en el acercamiento con Australia.
En pocas palabras
- China y Australia: Disputa por influencia en las Islas Salomón y el Pacífico.
- Giro diplomático: Las Islas Salomón renegocian tratado de seguridad con Australia.
- Posición neutral: Islas Salomón busca mantener relaciones con todas las potencias.