Un iceberg del tamaño de una isla se desprendió de Groenlandia: a dónde se dirige

El iceberg se desprendió del glaciar Petermann.

Molly Hammond, investigadora de la Universidad de Leeds, procesó los datos satelitales. "El glaciar cambiaba rápidamente antes de que el iceberg finalmente se separara. Las mediciones inusualmente frecuentes hicieron posible observar el desarrollo de las grietas casi en tiempo real", explicó la especialista.

Más rupturas amenazan al glaciar

Los expertos anticipan la separación próxima de otros dos bloques masivos. Las áreas fracturadas abarcan 94 y 84 kilómetros cuadrados. La pérdida de ambas secciones reduciría la lengua de hielo en un 22 por ciento.

Anna Crawford, científica de la Universidad de Stirling, detalló la importancia de la situación. "Estudiar a estos gigantes árticos puede ayudar a los científicos a comprender qué sucede cuando el hielo flotante se separa de los glaciares para luego deteriorarse en el océano", afirmó. Las observaciones espaciales continuarán para registrar la evolución topográfica de Groenlandia.