Un iceberg del tamaño de una isla se desprendió de Groenlandia: a dónde se dirige

El glaciar Petermann perdió una porción de hielo de 76 kilómetros cuadrados. Un iceberg de grandes dimensiones flota ahora por el océano Ártico. Los satélites europeos registraron la ruptura durante los primeros días de agosto. La masa congelada tiene un grosor aproximado de 150 metros.
Los investigadores observan el recorrido de la nueva isla polar. El bloque gélido viaja a la deriva por las corrientes marinas. Las autoridades monitorean la trayectoria para prevenir accidentes en las rutas de navegación. Los fragmentos menores representan un peligro grave para los barcos porque complican la detección satelital.
El origen del nuevo iceberg
El glaciar mostraba signos de deterioro desde hace varios meses. Las imágenes de radar evidenciaron un crecimiento rápido de las fracturas en la superficie. El suceso conforma la pérdida más grande para el glaciar desde el año 2012.
Molly Hammond, investigadora de la Universidad de Leeds, procesó los datos satelitales. "El glaciar cambiaba rápidamente antes de que el iceberg finalmente se separara. Las mediciones inusualmente frecuentes hicieron posible observar el desarrollo de las grietas casi en tiempo real", explicó la especialista.
Más rupturas amenazan al glaciar
Los expertos anticipan la separación próxima de otros dos bloques masivos. Las áreas fracturadas abarcan 94 y 84 kilómetros cuadrados. La pérdida de ambas secciones reduciría la lengua de hielo en un 22 por ciento.
Anna Crawford, científica de la Universidad de Stirling, detalló la importancia de la situación. "Estudiar a estos gigantes árticos puede ayudar a los científicos a comprender qué sucede cuando el hielo flotante se separa de los glaciares para luego deteriorarse en el océano", afirmó. Las observaciones espaciales continuarán para registrar la evolución topográfica de Groenlandia.
En pocas palabras
- Iceberg gigante: un colosal iceberg se separó de Groenlandia, monitoreado por científicos.
- Riesgo marítimo: el bloque de hielo, con 150 metros de grosor, representa un peligro para las rutas de navegación.
- Alerta climática: el glaciar Petermann pierde masa, anticipándose más desprendimientos masivos.