En 1970, un ingeniero quiso remolcar un iceberg hasta desierto para convertirlo en agua potable

Una de las simulaciones analizó un iceberg de aproximadamente 7 millones de toneladas, transportado desde las aguas próximas a Terranova hasta las islas Canarias. Los cálculos indicaron que el viaje podría realizarse en unos 140 días, utilizando un solo remolcador y aprovechando las corrientes oceánicas. Durante el trayecto, el iceberg perdería aproximadamente un tercio de su masa por el deshielo.

¿Remolcar un iceberg? El audaz proyecto francés para llevar agua dulce al desierto

Para reducir esa pérdida, el proyecto contemplaba rodear el bloque de hielo con una especie de falda aislante fabricada con material textil. Las simulaciones también tuvieron en cuenta la temperatura del océano, los vientos, las corrientes, el comportamiento del hielo y el consumo de combustible del remolcador. El objetivo era determinar si el iceberg podía llegar con suficiente masa para que el agua obtenida justificara el enorme esfuerzo logístico.

El plan, sin embargo, nunca llegó a ejecutarse. No hubo un iceberg remolcado hasta África ni una operación real para convertirlo en agua potable. Lo que existió fue un proyecto de ingeniería estudiado durante décadas y posteriormente sometido a simulaciones digitales. Dassault Systèmes presentó esos resultados como una demostración de que el transporte podía ser técnicamente estudiado.