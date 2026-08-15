Convierte parte del desierto en un mar: pretendían inundarlo para provocar electricidad

La idea tomó una forma más concreta durante el siglo XX. En la década de 1970, incluso se estudiaron explosiones nucleares subterráneas como método para excavar un canal de unos 80 kilómetros. Documentos técnicos conservados por la Universidad del Norte de Texas muestran que el proyecto fue analizado en 1978 y 1979 dentro de estudios estadounidenses sobre excavación mediante explosiones nucleares.

Una idea que volvió a ser evaluada en 2026

Pero el proyecto nunca llegó a construirse. La propuesta volvió a ser evaluada en tiempos recientes por un comité ministerial creado en 2016, que estudió cinco alternativas para desarrollar la región. En mayo de 2026, el Gobierno egipcio anunció que descartaba la opción de inundar Qattara con agua del mar Mediterráneo.

La decisión estuvo relacionada con los costos y con los posibles efectos ambientales y económicos. El Gobierno señaló riesgos para las aguas subterráneas, aumento de la salinidad y daños a los ecosistemas de la cercana oasis de Siwa. La evaluación oficial menciona que allí existen hábitats para más de 40 especies de plantas silvestres y medicinales, 28 especies de mamíferos y 164 especies de aves.

También apareció otro problema. Según el Gobierno egipcio, dentro de la zona de Qattara existen 35 áreas de desarrollo y producción de petróleo y ocho áreas de exploración que se superponen con el territorio que podría verse afectado por la inundación. Llevar agua hasta la depresión obligaría además a modificar infraestructura de transporte de petróleo y gas.